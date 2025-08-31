„Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situații, angajații Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertați, ajungând la fața locului în jurul orei 19.15”, a transmis, duminică seară, Ministerul Apărării.

Conform aceleiași surse, obiectul a fost identificat ca o mină marină de contact. Mina a fost transportată cu o autoutilitară militară specială la Poligonul Capu Midia, unde a fost distrusă în siguranță în jurul orei 20.30.