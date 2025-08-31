„Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situații, angajații Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertați, ajungând la fața locului în jurul orei 19.15”, a transmis, duminică seară, Ministerul Apărării.

Conform aceleiași surse, obiectul a fost identificat ca o mină marină de contact. Mina a fost transportată cu o autoutilitară militară specială la Poligonul Capu Midia, unde a fost distrusă în siguranță în jurul orei 20.30.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine"

Reforma administrației locale: din cele 70.000 de posturi propuse spre tăiere, doar 15.000 sunt ocupate. „Primarii au îngroșat organigrama exagerat"
Știri România 23:26
Reforma administrației locale: din cele 70.000 de posturi propuse spre tăiere, doar 15.000 sunt ocupate. „Primarii au îngroșat organigrama exagerat"
Comerțul cu cărți legionare, la liber pe internet. „V-o fac cadou, dacă cumpărați de peste 100 de lei"
Exclusiv
Știri România 22:00
Comerțul cu cărți legionare, la liber pe internet. „V-o fac cadou, dacă cumpărați de peste 100 de lei"
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Stiri Mondene 17:05
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Stiri Mondene 16:02
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Elena Lasconi, mesaj pentru Bolojan: „Dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă"
Politică 21:53
Elena Lasconi, mesaj pentru Bolojan: „Dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă"
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine"
Politică 21:41
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine"
