Reţeaua Meteor a anunţat, miercuri, că a început să primească notificări în legătură cu „mingea de foc” de la sute de persoane din Scoția, Irlanda de Nord și părțile de nord ale Angliei și a declanșat o cercetare pentru a stabili despre ce a fost vorba.

have i just seen a meteor fly over Johnstone?? pic.twitter.com/lPK14hTzxl — dn (@dannynellx) September 14, 2022

„Specialiștii noștri procesează filmarea și elaborează traiectoria obiectului. În acest moment putem face doar supoziții, dacă a fost meteorit sau o rocă spațială. Oricum a fost un eveniment uimitor.”, a explicate Aine O’Brien, doctorand la Universitatea din Glasgow și membru al Alianței Fireball din Regatul Unit,

Heres the footage from my Ring camera https://t.co/KiG3qOxYu6 pic.twitter.com/nhCD4P5HpP — James Shampoo Williams ??????? (@james_w_89) September 14, 2022

Și Richard Kacerek, fondatorul rețelei de conservare Meteor, Marea Britanie, a declarat că, potrivit evaluaării inițiale, este vorba despre resturi spațiale, „judecând după videoclipurile înregistrate de public, unde obiectul se mișcă mult mai lent decât un meteorit”.

Wow — a meteor appears to have entered the earths atmosphere & crashed somewhere north of #Glasgow, along #Scotlands northwestern coast.pic.twitter.com/5E7h1uIdf5 — Charles Lister (@Charles_Lister) September 14, 2022

Calea obiectului neidentificat a sugerat că a trecut peste Canalul de Nord, care desparte Scoția de Irlanda de Nord, și șa căzut deasupra Islay, o insulă de pe coasta de vest a Scoției.

