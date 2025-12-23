Europa caută soluții rapide împotriva roiurilor de drone

Dispozitivul este primul produs al companiei Nordic Air Defence (NAD) și a fost conceput special pentru a intercepta și distruge drone inamice într-un mod rapid, simplu și mult mai ieftin decât sistemele clasice de apărare antiaeriană.

Interesul pentru astfel de tehnologii este în creștere, pe fondul utilizării masive a dronelor de atac cu rază lungă de acțiune în conflictele recente. Deși Nordic Air Defence este o companie tânără, fondată în urmă cu doar doi ani, proiectul său a atras deja atenția autorităților europene.

Start-upul a fost selectat printre finaliștii unui concurs de combatere a dronelor organizat în Portugalia de Frontex, agenția UE responsabilă de securitatea frontierelor. Competiția a pus față în față soluții dezvoltate atât de companii emergente, cât și de mari contractori din industria apărării.

Viteză mare, costuri mici și utilizare simplă

Kreuger-100XR este construit în mare parte din fibră de carbon și cântărește aproximativ 500 de grame. Potrivit companiei, interceptorul poate atinge viteze de peste 350 km/h și este optimizat pentru misiuni pe o rază de aproximativ trei kilometri, la altitudini de până la 1.000 de metri.

Deși aceste valori sunt modeste comparativ cu sistemele antiaeriene clasice, avantajul major este costul. Reprezentanții NAD spun că un astfel de interceptor costă doar câteva mii de dolari, în timp ce rachetele convenționale cu rază scurtă pot ajunge la sute de mii sau chiar milioane de dolari bucata.

Un sistem gândit pentru utilizare în masă

Conceptul din spatele Kreuger-100XR este simplitatea. Dispozitivul poate fi transportat într-un rucsac și lansat fie manual, fie cu ajutorul unei catapulte portabile. În varianta standard, interceptorul este echipat cu o cameră care îi permite să identifice autonom ținta, iar opțional poate fi dotat cu un focos exploziv de 250 de grame, suficient pentru a distruge drone de dimensiuni mari.

Compania are în plan și o versiune mai ieftină, care va folosi un senzor laser în locul camerei, urmând să fie ghidată de un indicator extern.

De la interceptare punctuală la „roiuri defensive”

Spre deosebire de multe drone interceptoare care folosesc patru motoare, Kreuger-100XR funcționează cu un singur motor cu elice, ceea ce reduce costurile și crește eficiența. Aripile îi permit să rămână în aer până la 20 de minute, transformându-l într-un sistem capabil să patruleze înainte de a ataca.

Pe termen lung, viziunea NAD este dezvoltarea unor „roiuri de contra-drone” care să răspundă atacurilor masive cu drone inamice. Ideea este ca un număr mare de interceptori ieftini să poată fi lansați simultan pentru a neutraliza un roi advers.

Provocări tehnice și testarea în condiții reale

Deși viteza ridicată îi oferă un avantaj față de multe drone de atac, Kreuger-100XR se confruntă cu provocări legate de altitudine, deoarece unele drone inamice zboară la peste 2.000 de metri înainte de a ataca. Compania analizează inclusiv scenarii în care interceptarea ar putea avea loc din aer, de pe alte platforme.

În prezent, NAD finalizează faza de prototipare și se pregătește pentru producția de serie. Primele unități sunt asamblate într-un birou din Stockholm, cu ajutorul imprimantelor 3D și al echipelor de ingineri. Producția inițială va avea loc în Suedia, dar compania ia în calcul asamblarea locală pentru clienții internaționali.

Finanțare și planuri de viitor

Până acum, Nordic Air Defence a atras aproximativ 4,4 milioane de dolari și intenționează să lanseze o nouă rundă de finanțare. O parte importantă a investițiilor viitoare va merge către dezvoltarea software-ului și a inteligenței artificiale necesare coordonării unor sisteme defensive autonome.

Deși presiunea de a testa produsul în zone de conflict este mare, compania susține că va face acest pas doar atunci când va fi sigură că sistemul este pe deplin funcțional.

„Nu vrem să fim prezenți doar de dragul vizibilității. Preferăm să ajungem acolo când avem certitudinea că soluția noastră chiar face diferența”, transmit reprezentanții NAD.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE