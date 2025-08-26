În prezent, Fondul are șapte membri în Consiliul de Supraveghere și trei directori. Acesta este o instituție financiară specializată în facilitarea accesului la finanțare prin emiterea de scrisori de contragarantare.

De ce este importantă desființarea Fondului Român de Contragarantare

Eliminarea instituțiilor de stat considerate ineficiente reprezintă o metodă eficace de debirocratizare și reducere a cheltuielilor publice.

Această măsură se înscrie în seria de acțiuni luate de guvernul condus de Ilie Bolojan pentru stabilizarea finanțelor țării.

Eliminarea de instituții ale statului care nu sunt necesare și au ajuns să fie considerate mai degrabă niște sinecuri pentru persoane importante din sectorul public, care își suplimentează veniturile cu efort minim, este una dintre cele mai eficiente căi către debirocratizare și reducerea reală a costurilor statului.

România a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit bugetar din UE, iar Comisia Europeană a declanșat o procedură de suspendare a fondurilor europene. Piețele financiare și agențiile de rating așteaptă acum o stabilizare a bugetului pe termen lung.

Ce salarii au șefii de la Fondul de Contragarantare

În prezent, conducerea Fondului de Contragarantare include persoane cu funcții importante în alte instituții de stat.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Președintele directoratului de la acest Fond primește 26.460 lei brut lunar, iar membrii directoratului 25.200 lei.

Președintele Consiliului de Supraveghere are o indemnizație de 18.900 lei brut pe lună, iar membrii consiliului 12.600 lei brut lunar.

Noua structură va fi formată din trei membri ai consiliului de administrație și un director, considerați suficienți pentru finalizarea procesului de dizolvare.

Decizia Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor propune „un cadru care să permită adoptarea flexibilă a unui sistem de administrare și conducere cu un număr redus de membri, bazat pe eficiență și reducerea costurilor la nivelul companiilor de stat”.

Se va trece de la sistemul dualist actual la un sistem unitar, condus de un Consiliu de Administrație cu trei membri și un director.

Predarea garanțiilor aflate în soldul Fondului se va face în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei de desființare. Principalul obiectiv al noii conduceri va fi finalizarea procesului de dizolvare.

Conducerea Fondului de Contragarantare

Consiliul de Supraveghere include:

– Nicolae Stănică – președinte provizoriu (și președinte al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză)

– Rada-Cosmina Crăciun – membru provizoriu (fost secretar general adjunct la Ministerul Finanțelor)

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

– Elena Gurguiatu, Roxana Andreea Simion, Jacint Attila Juhasz și Csaba Varga – membri provizorii

– O poziție vacantă.

Directoratul este format din:

– Andreea Laura Săndulesc – președinte provizoriu

– Andreia Magdalena Surcel – membru provizoriu

– O poziție vacantă.

Această restructurare a Fondului Român de Contragarantare se înscrie în eforturile guvernului de a eficientiza aparatul de stat și de a reduce cheltuielile publice și rămâne de văzut impactul acestei decizii asupra sistemului financiar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE