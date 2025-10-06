Deși decretul de numire a noilor miniștri a fost publicat în Monitorul Oficial, noii membri ai Guvernului Lecornu se vor putea bucura de avantajele pe care le au ca foști oficiali, inclusiv de un salariu pe trei luni, ceea ce înseamnă aproximativ 28.000 de euro brut fiecare.

Mai mult, Ministerul Finanțelor a confirmat pentru BFM TV că „programele curente sunt responsabilitatea lui Roland Lescure și Amélie de Montchalin, decretul de numire a miniștrilor fiind publicat ieri”.

Franța a fost aruncată într-o nouă criză politică, luni, după demisia premierului Sebastien Lecornu, iar membrii guvernului francez numiți duminică au ajuns să fie demiși o zi mai târziu.

Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni, la doar câteva ore după ce a prezentat un cabinet compus din nume familiare, dominat de miniștri vechi și aliați apropiați ai președintelui Emmanuel Macron.

Sébastien Lecornu, numit în funcție pe 9 septembrie, devine astfel premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Franței și a intrat în istorie.

Palatul Elysee a confirmat că Macron a acceptat demisia premierului, deschizând un nou capitol de incertitudine politică pentru a doua economie a Uniunii Europene.

