„După o analiză atentă și discuții cu colegii și familia, am luat decizia de a nu intra în cursa pentru conducerea Partidului Conservator. Nu a fost o alegere ușor de făcut, dar mă concentrez pe slujba mea actuală și pe păstrarea în siguranță a acestei țări grozave”, a scris oficialul pe Twitter.

„Le urez mult succes tuturor candidaților și sper să ne întoarcem rapid la concentrarea asupra problemelor pentru care suntem aleși cu toții”, a adăugat ministrul apărării.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2