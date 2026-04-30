Deși a recunoscut că serviciile și destinațiile din România nu sunt întotdeauna perfecte, el a explicat că alegerea unei vacanțe în țară este un ajutor direct și necesar.

Românii, îndemnați să-și petreacă vacanțele în țară

„Toată lumea ştie că trăim nişte ani destul de complicaţi din punct de vedere economic şi nu doar în România, în toată lumea, cred că putem face un bine antreprenorilor, un bine bunăstării noastre, a tuturor, dacă alegem mai mult decât în alţi ani să ne petrecem vacanţele în România”, a spus Irinel Darău.

„Nu înseamnă că totul e perfect în România, în destinaţiile de la noi, dar putem face acest efort, pentru că sunt nişte ani grei pentru turism şi din prisma taxelor, dar şi din prisma scăderii consumului”, a continuat Irinel Darău.

Ministrul Economiei a subliniat că România are un potențial uriaș de a atrage inclusiv turiști străini, însă acest lucru necesită o schimbare de abordare în promovare.

Potrivit acestuia, este nevoie de un marketing turistic mai bine finanțat, realizat profesionist și coordonat eficient prin intermediul Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) la nivel național și local.

„Cred că trebuie să facem marketing turistic mai mult, mai profesionist şi ideal mai integrat prin OMD-ul naţional şi prin OMD-urile locale. Lucrăm la aceste lucruri, pentru că potenţialul ţării noastre de a atrage turişti străini este foarte mare. Îndemn din nou românii să aleagă litoralul românesc, să aleagă destinaţiile din România, pentru că aşa ţinem antreprenorii în viaţă, în nişte ani mai grei economic”, a transmis Irinel Darău.

Pentru a convinge turiștii să rămână mai multe nopți pe litoral sau în alte zone, destinațiile trebuie să ofere mai multe opțiuni de petrecere a timpului liber.

„Avem această problemă că uneori, în jurul destinațiilor turistice, nu se întâmplă suficient de multe lucruri”, a adăugat ministrul.

Situația de pe Litoral și apelul către autoritățile locale

Referitor la pregătirile de pe Litoral, ministrul a infirmat zvonurile pesimiste, precizând că gradul de închiriere a sectoarelor de plajă a fost la un nivel acceptabil, nicidecum „catastrofal”.

Pentru a îmbunătăți situația generală, ministrul a asigurat că a preluat feedbackul din piață și a solicitat sprijinul administrațiilor locale.

Autoritățile locale sunt îndemnate să faciliteze dezvoltarea turismului prin emiterea mai rapidă a autorizațiilor, evitând prelungirea exagerată a procedurilor, respectând în același timp legislația în vigoare.

În încheiere, ministrul a promis că, alături de echipa sa, va căuta soluții pentru a rezolva problemele legislative și operaționale care afectează activitatea turistică de pe Litoral.

