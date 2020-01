De Adrian Ilie,

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ afirmă că inspecția ministrului a căpătat aspectul unei ”descinderi”, în care o învățătoare a fost umilită în fața elevilor

„Chiar dacă doamna învăţătoare a folosit un ton mai ridicat, corect era dacă doamna ministru avea o discuţie cu acest cadru didactic, după terminarea orei şi nu în faţa elevilor. Ceea ce trebuie şă ştie şi să respecte cei care fac astfel de controale în unităţile de învăţământ, fie că sunt inspectori şcolari, inspectori şcolari generali sau miniştri este că, în conformitate cu prevederile art. 272 din Legea educaţiei naţionale: cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică; înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce”, se arată într-un comunicat al FSLI.

Sindicaliștii își arată aprecierea pentru faptul că ministrul a mers în școli să vadă problemele de la fața locului, precum toaletele în curtea şcolii, că nu au pază, numărul îngrijitoarelor este insuficient, iar naveta cadrelor didactice nu este decontată, fiind şi cazuri în care costurile navetei ajung şi la 800 de lei. Pe de altă parte, ministrului i se cere să respecte legea

Este de apreciat faptul că ministrul Educaţiei este preocupat de ce se întâmplă în şcolile din România şi vrea să vadă pe viu realităţile din acestea (…) Însă, doamna ministru nu trebuie să uite că orice control sau inspecţie într-o unitate de învăţământ trebuie să se facă respectând nişte reguli stabilite prin lege. Altfel, există riscul major ca o bună intenţie avută în vedere când se face un asemenea control, să se transforme într-un eşec. Simion Hăncescu, președinte FSLI

Ministrul își recunoaște greșelile

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, afirmă că ar fi vrut să fie mai calmă în interacţiunea pe care a avut-o cu învăţătoarea de la o şcoală din comuna Axintele, când a intrat în clasă reproşându-i acesteia faptul că ţipă la elevi, şi îi pare rău că nu a fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor.

„Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei şcoli şi ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea şcoală pentru doamna învăţătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aş fi vrut să fiu mai calmă în acea interacţiune şi este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivaţie să lucreze acolo unde este mai greu, merită şi trebuie să fie respectaţi şi încurajaţi”, a scris Anisie, sâmbătă, pe Facebook.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a făcut, marţi, vizite la mai multe unităţi de învăţământ din localităţi aflate în judeţul Ialomiţa. Într-una dintre aceste vizite, în comuna Axintele, demnitarul, auzind de pe hol ţipetele unei învăţătoare la ore, a intrat în sala de clasă respectivă, reproşându-i învăţătoarei atitudinea.

