“Vom lua măsurile care se impun în funcție de situația creată, etapă cu etapă. Dacă va fi necesar, vom lua măsuri. Exact cum am făcut și în primăvară, când am luat decizia de a elimina tezele pentru că nu exista posibilitatea de a susține aceste examene”, a explicat Monica Anisie, întrebată dacă tezele ar putea fi eliminate în anul școlar 2020-2021, potrivit PRO TV.

Ministrul educației anunță un ordin care prevede normele de desfăşurare a orelor online. Printre măsuri se numără reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi astfel încât să nu mai petreacă multe ore în faţa calculatorului, dar şi predarea multidisciplinară.

În ceea ce privește olimpiadele, „în cadrul Ministerului Educației se face o analiză. Sunt colegi profesori care consideră că este necesar să realizăm și activitățile acestea în sistem online, dacă nu putem să le organizăm ca până acum, însă sunt și colegi care spun că ar trebui să le anulăm. E o discuție în cadrul MEC pe această temă”, a precizat Anisie.

Ministrul educației a vorbit și despre situația tabletelor pentru elevi.

“Pe 25 septembrie, am transmis aceste tablete solicitate. Am aflat întâmplător că aceste tablete nu au fost distribuite. Având în vedere că se anunța posibilitatea intrării în scenariul roșu, am solicitat prefectului o întâlnire. La acea întâlnire, am aflat că aceste tablete nu au fost distribuite. Inspectorii mi-au spus că nici nu știau că au ajuns în depozitul inspectoratului general. Vor primi tablete și elevii care au solicitat ulterior aceste dispozitive”, a explicat ministrul.





