De Adriana Nedelea, Livia Ispas,

Specialiștii din Ministerul Educației fac scenarii privind reluarea cursurilor, care nu pot începe în nici un caz, spune ministrul Monica Anisie, pe 21 aprilie, după vacanța de primăvară, pentru că se va prelungi starea de urgență din 16 aprilie cu încă 30 de zile.

Marți vor fi anunțate scenariile privind susținerea evaluării naționale la clasa a VIII-a și a examenului de bacalaureat.

– Simulările examenelor naționale au fost înlocuite cu teste de antrenament. Ce le spuneți copiilor, elevilor, dascălilor, părinților, la ce să se aștepte în continuare?

– Ceea ce pot să vă spun cu certitudine este faptul că nu se îngheață sub nici o formă anul școlar. În nici unul dintre statele europene nu există un astfel de scenariu. Prin urmare, la Ministerul Educației, specialiștii în educație au realizat niște scenarii pentru reluarea cursurilor, pentru perioada în care vom realiza examenele naționale.

Îi asigur pe elevi, pe studenți și pe părinți că toate deciziile pe care Ministerul Educației le va lua în această perioadă vor fi în favoarea elevilor și studenților. Împreună putem trece cu bine peste această perioadă.

Este o perioadă prin care România nu a mai trecut până acum. Privesc cu încredere spre viitor că totul va fi bine și vom relua cursurile curând, și vom putea susține examenele naționale.

– Specialiștii Ministerului Educației au o estimare când ar putea începe școala?

– După cum bine știți, se prelungește starea de urgență. Asta înseamnă că în nici un caz nu putem relua cursurile după vacanța de primăvară, adică după data de 21 aprilie.

Trebuie să ne gândim în această perioadă că cel mai important lucru este sănătatea copiilor și, ca atare, vom relua cursurile numai atunci când aceștia sunt în siguranță și sănătatea lor permite să reluăm cursurile. Este foarte important pentru Ministerul Educației și acest aspect și de aceea noi suntem în contact permanent cu Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu Ministerul Sănătății.

Numai atunci când specialiștii din Ministerul Sănătății ne spun că există posibilitatea reluării cursurilor, vom relua activitatea.

– Este posibil ca examenele naționale să fie susținute sub o altă formă decât cea cu care ne-am obișnuit? Să fie susținute online sau să vină pe rând copiii la testele scrise?

– Ministerul Educației va anunța în curând aceste scenarii pe care specialiștii le-au luat în calcul, împreună cu toți actorii educaționali. La ora 14.00, la Ministerul Educației va face o declarație de presă pe această temă.

– Ne spuneți că nu va fi înghețat anul școlar și se vor da examenele naționale?

– În primul rând, trebuie să înțeleagă toată lumea că nu se poate lucrul acesta, având în vedere că 75% din anul școlar a fost parcurs. Deci nu avem cum să luăm în calcul o astfel de decizie. Din cele 35 de săptămâni, 11 mai erau de parcurs din semestrul al doilea, deci nu se poate să înghețăm anul școlar.



Nu există acest scenariu de înghețare a anului școlar.

– Testele de antrenament cum ajung acasă la copii?

– Testele de antrenament au fost puse pe site-ul Ministerului Educației, au fost transmise către toate inspectoratele școlare, către toate unitățile de învățământ. Noi am recomandat tuturor cadrelor didactice să ia legătura cu elevii și să transmită aceste teste de antrenament. Mai mult, ele sunt discutate și rezolvate în cadrul emisiunii Teleșcoala de la TVR.

– Spuneați că peste 60% dintre elevi continuă învățarea în spațiul online. Ce facem cu cei care nu au calculator, internet, poate nici televizor, nu au posibilități?

– Recomandarea Ministerului Educației către cadrele didactice a fost din primul moment să păstreze legătura cu acești elevi care au nevoie de susținere din partea noastră. În această situație grea în care se află România astăzi, au nevoie și de o susținere morală elevii, și chiar și părinții acestora, tocmai pentru că nu ne-am mai confruntat până acum cu o astfel de situație.

De aceea, pe lângă faptul că am rugat inspectoratele școlare să inventarieze acele cazuri în care nu există posibilitatea accesului la internet sau chiar la televiziune, am organizat parteneriate cu organizații nonguvernamentale și, în mod gratuit, am început distribuția tabletelor către anumite zone defavorizate, în care copiii nu au acces la tehnologie.

– Sunt semnale că unele unități de învățământ private care sunt autorizate și acreditate s-ar putea închide?

– La Ministerul Educației, această informație încă nu a ajuns. Sunt probleme pe care le-au ridicat conducerile anumitor unități de învățământ, chiar și o asociație a unităților de învățământ particular a scris Ministerului Educației pe această temă, a dificultăților pe care ei le întâmpină în acest moment.

La această dată, i-am asigurat că încă există posibilitatea să trecem cu bine peste această perioadă. Spaima acestora era chiar această înghețare a anului școlar și i-am asigurat că nu se îngheață anul școlar.

