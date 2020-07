„Eu cred că guvernul a făcut dovada că este alături de agenții economici. Toți care administrează cluburi, restaurante, hoteluri, centre comerciale, îl consideră Guvernul partenerul lor. Avem nevoie să se implice mai mult și să ia mult mai multe măsuri de organizare a localurilor. Nu se poate imagina o situație sub control fără responsabilitatea ambelor părți”, a declarat Violeta Alexandru duminică.

Ministrul Muncii a fost duminică într-un control în stațiunile de pe litoralul românesc.

„Trebuie să colaboreze cu instituțiile pentru a elibera spațiu de așteptare. Eu m-am mirat că exista acest spațiu de așteptare. Știam că rezervările se fac doar online și telefonic. Pare că se preiau rezervări peste numărul optim necesar, probabil în ideea că unii dintre clienți pleacă și eliberează spațiul. Dar cert este că această zonă de programare există”, a mai spus Violeta Alexandru, care a spus că are o problemă cu modurile în care se fac rezervările”, a adăugat ministrul.

Violeta Alexandru le-a spus managerilor de club că atunci când au situații de aglomerare la intrare, trebuie să apeleze la jandarmerie.

„Sunt ușor îngrijorată de ceea ce am găsit aici. Nu mi-au creat impresia că sunt ignoranți. Colegii mei vor prezenta un raport cu sancțiunile aplicate. În afară de aglomerația de la intrare, nu vreau să spun că am găsit ceva grav. După ce am discutat, toate ideile mele, sugestile mele au fost bine primite”, a mai spus Violeta Alexandru.

În acest weekend pe litoral au fost peste 100.000 de turiști.

