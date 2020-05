De Bobi Neacșu,

„La nivel declarativ firma pe care îl produce, Merck, susţine că aduce acelaşi stoc ca şi înainte de pandemie. Am dispus mai multe controale la nivelul distribuitorilor şi a farmaciilor pentru a vedea de ce stocul se epuizează aşa de repede, iar medicamentul nu ajunge la persoanele care au nevoie de el”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii, despre lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox.

De o lună de zile de când sunt ministru am avut ca temă Metformin şi Euthyrox. Firma Merck, producătorul Euthyrox, a trimis pe piaţa din România aceeaşi cantitate în fiecare lună. În aprilie am solicitat o creştere a producţiei cu 20%. De asemenea, şi în luna mai am solicitat mărirea producţiei cu 20%. Am recomandat Agenţiei Medicamentului evaluarea distribuitorilor şi farmaciilor şi am solicitat firmei producătoare ca în cazul în care nu poate asigura această cerere să putem da voie importului paralel să aducem de la aţi dealeri.

