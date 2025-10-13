„Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat, iar în primăvara anului viitor estimăm că va fi dat în folosinţă. În paralel, la Timișoara, lucrările la Centrul de Arși Gravi continuă intens în interiorul clădirii. Transformăm promisiunile în realitate”, a scris Rogobete pe Facebook.

El a adăugat că „în curând, marii arși vor fi tratați în România”, pentru că oamenii „au înțeles că este timpul și momentul să vorbim mai puțin și să facem mai mult”.

În martie, Ministerul Sănătăţii a prezentat stadiul realizării centrelor de mari arşi. Stadiul lucrărilor era cuprins între 20 şi 60%, cel mai avansat fiind cel de la Timişoara. Termenul de finalizare a fost prelungit până în 2026, iar între timp s-au demarat procedurile pentru achiziţia de echipamente.

Instituţia preciza că este vorba despre centre realizate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara (realizat 60%), Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti (realizat 20%) şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş (realizat 20%).

Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aprox. 220 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârşitul anului 2025 – trimestrul I / 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE