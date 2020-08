„În aceste momente şi eu mă lupt cu boala. Nu în calitatea mea de ministru, dar ca pacient testat pozitiv la COVID-19. E greu, atât moral, cât şi fizic, dar urmez tratamentul prescris de medici şi sper că voi trece cu bine de COVID-19”, a scris Viorica Dumbrăveanu, anunță Adevărul.

Ministrul a precizat că „sistemul medical, împreună cu alte autorităţi ale statului, cu cetăţenii responsabili, încearcă să facă faţă infecţiei COVID-19”.

„Toţi împreună am lucrat şi lucrăm până la epuizare. În tot acest răstimp, am luptat pentru viaţa fiecărui cetăţean şi am trecut peste greutăţi inimaginabile. Din păcate, am pierdut colegi şi prieteni, care nu au reuşit să înfrunte boala”, a mai spus Dumbrăveanu.

Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost raportate 36.404 de cazuri de infectare cu COVID-19 şi 990 de decese, dintre care 32 decese în rândurile lucrătorilor medicali, iar în 59 de cazuri este vorba despre locuitori ai Transnistriei.

Au fost vindecate 25.139 de persoane, 542 de pacienţi se află în stare gravă, dintre care 31 se află la respiraţie artificială. În total, au fost confirmate 3.281 de cazuri de infectare în rândul angajaţilor sistemului de sănătate, printre care: medici – 825, asistenţi medicali – 1.477, personal auxiliar – 358, infirmiei – 621. În total, 2.683 de lucrători medicali au fost trataţi.

