UPDATE 11:25 „ Primordial pentru începerea școlii este distanțarea de un metru. La fel condițiile în care există circuite în școli pentru a asigura circuitul de la intrarea în curte, până la intrarea în școală, diferențierea orarelor la clasele primare pentru a gestiona orele de pauză. (…) Copiii de până la 5 ani nu vor purta mască. (…)Nu va mai exista declarația pe proprie răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea unui triaj observațional”, a explicat Nelu Tătaru, marți, în cadrul conferinței de presă.

Sunt doar câteva dintre regulile anunțate de ministerul Sănătății.

„Începând cu 15 mai am mers pe drumul revenirii la o activitate cvasi normală. Explicam atunci că avem condiții pentru anumite relaxări. Am avut o creștere a numărului de cazuri. 1 septembrie vine cu o nouă serie de relaxări, se redeschid restaurantele, cinematografele, dar cel mai important se redeschid școlile. Guvernul are această misiune de a asigura începerea anului școlar în condiții de siguranță, dar acesta trebuie să fie un efort comun. Decalogul trebuie respectat: distanțare, dezinfectare, purtarea măștii”, a mai explicat Nelu Tătaru.

„Pe 7 septembrie va fi prezentată situația fiecărei școli. Pe 10 septembrie, consiliile de administrație trebuie să comunice în ce mod au decis să înceapă școala. Scenariile prezentate acum 2 săptămâni sunt valabile și acum. Trebuie să fie respectată distanțarea, este nevoie de culoare de siguranță pentru toți elevii și o diferențiere a programului pentru clasele primare”, a mai subliniat Ministrul Sănătății.

Pe 1 septembrie, la debutul anului școlar 2020-2021, ministrul educației susține o conferință de presă în aer liber, în curtea Colegiului Național “Sfântul Sava” din Capitală. La conferință va veni și ministrul sănătății, Nelu Tătaru. Declarațiile vor începe la ora 11.

Conferința are loc în contextul în care normele pentru începerea anului școlar nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial.

