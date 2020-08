„La nivelul Comisiei Europene avem discuții pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Când vom avea rezultate patentate vă vom ține la curent. În prima jumătate a anului viitor cred că vom avea un vaccin și în a doua jumătate a anului viitor vom avea vaccin pentru mase”, a declarat Nelu Tătaru, marți la Digi 24.

Ministrul sănătății Nelu Tătaru a mai spus că în ultima perioadă numărul de cazuri de coronavirus a crescut simțitor în mai multe județe din țară.

„În ultima săptămână am observat 17 județe în care a crescut numărul de cazuri. În Iași numărul cazurilor a crescut la sfârșitul săptămânii trecute. Sunt județele în care sunt activități economice, este vorba și de transportul navetiștilor din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, unde aceste cazuri trebuie gestionate prin anchete.”

Ministrul sănătății a mai declarat că finalul acestei pandemii se rezolvă înainte ca bolnavul să ajungă la spital, prin respectarea regulilor deja anunțate de autorități.

„Orice caz nou la terapie intensivă înseamnă și un pacient în stare gravă. Noi avem vreo 150 sunt pe ventilație. Nu trebuie să forțăm numărul. Finalul acestui prim-plan pandemic nu se joacă doar în spitale. El se tranșează în prespitale. Noi vrem să trecem peste anumite momente, cum este și acesta. Dar în această vară n-avem cum. În condițiile în care vom păstra sub control am putea gestiona un număr cât mai mare de copii la școală, sub regulile aferente. Lumea este mai interesată de Covid-19. Și lumea sună mai des la DSP. Este o perioadă în care începem să conștientizăm această boală. Noi vrem să facem call-centere în toată țara pentru a avea o comunicare cât mai eficientă cu populația”, a mai declarat ministrul.

El a spus că în perioada următoare este posibilă intrarea într-o fază de platou, cu o stagnare şi o evoluţie în „dinţi de fierăstrău”, însă totul depinde de modul în care oamenii vor respecta măsurile de protecţie anti-COVID. „6% din cazuri sunt la pacienţi sub 19 ani. Sunt evaluare care ne permit să facem nişte previziuni, dar când vedem că scade vârsta pacienţilor ne gândim că este vorba de socializare”, a subliniat Nelu Tătaru.

Citeşte şi:

Buletinele de vot și ștampila se vor ridica de către votant, nu le mai dă comisia! Cum arată regulile de vot la alegerile locale de pe 27 septembrie

Trei angajați din Ministerul Sănătății, infectați cu coronavirus. Ancheta epidemiologică este în desfășurare

Piața Sudului a fost inaugurată astăzi. O clădire complet tehnologizată

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ion Iliescu, în doliu! A făcut anunțul morții în urmă cu câteva minute