Cătălin Drulă a recunoscut la rândul său că este un sistem plin de corupție, iar legile în vigoare nu se aplică în toate cazurile sau sunt ocolite.

În plus, el a arătat că va înăspri controlul și va monta camere video și cântare speciale pentru o supraveghere mai bună a transportatorilor.

Schimbul de replici integral, prezentat de EuropaFM.

„Șofer: Propunerea, foarte simplu – creșterea amenzilor pentru că eu atunci o să știu că amenda e, nu știu, la refuz de cântar, e de 1.500 de lei, dacă plătesc în 15 zile, e o sumă rezonabilă. Acum îmi permit să mă risc, am mai puține mașini, vă spun cum am procedat: dacă amenzile vor crește, am înțeles că e o propunere legislativă din partea unui parlamentar din Arad, pentru creșterea cuantumului amenzilor, eu cred că ar fi o frână puternică. Depășire, te urci pe cântar – 20.000 de lei, părerea mea.

Cătălin Drulă: Da, e o chestiune de luat în considerare creșterea amenzilor, cred că și partea de control trebuie îmbunătățită și, din păcate, aici avem mult de lucru… Controlul se poate face prin oameni și prin infrastructură și aici e în PNRR o axă de finanțare pe partea asta de infrastructură, de control cu instalații de cântărire automate, se vor introduce camere video…

Șofer: Se vor face drumuri adiacente…

Cătălin Drulă: Se vor face drumuri adiacente ca să le ocolească…

Șofer: Dar cum să nu…

Cătălin Drulă: Acum o să fiu de acord cu dumneavoastră pentru că avem o problemă de control mai generală în România, eu o să fac ce ține de mine, nu-mi imaginez că nu există și căi de evitare și e un sistem lipsit de corupție, dar tocmai de aceea încercăm să îl reformăm…

Moderator: Mă scuzați, acest caz este aproape unic… Avem pe cineva, în direct, care ne explică cum se sare legea în România, ne explică o infracțiune de corupție și un ministru care e pus în posibilitatea… Acum, nu poate să vă fugărească pe toți, eu nu-i iau apărarea, dar îmi dau seama că n-ar instrumente domnul Drulă aici. Sunteți doi cetățeni ai României și eu bănuiesc în felul următor: că ați vrea ca treburile la noi în țară să meargă bine și legal. Ei, bine, sunteți față în față.

Cătălin Drulă: Eu am o răspundere aici și ar trebui să am instrumente…

Moderator: Nu știu, pare că nu le aveți în momentul ăsta, adică așa arată…

Cătălin Drulă: Nu funcționează minunat, există o echipă care ar trebui să pună cântare…

Moderator: Care mai ia o șpagă, ne mai înțelegem…

Cătălin Drulă: E o poză a României, în mic, aici…”





