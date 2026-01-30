Decizia a fost luată după ce părinții copilului nu au respectat măsurile impuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Timiș.

„Având în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului prin care a fost instituită măsura de protecție specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului”, a informat DGASPC Timiș.

Ordonanța a fost pusă în aplicare joi după-amiază, iar drepturile părintești ale familiei au fost suspendate până la pronunțarea plasamentului. „Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere și i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiștilor”, au precizat reprezentanții instituției.

După incidentul grav, în care minorul este suspectat de implicare într-o crimă, autoritățile au decis plasarea acestuia sub supravegherea specializată a familiei, având în vedere că, la 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală. Familia a garantat inițial că va respecta obligațiile impuse, inclusiv prezentarea copilului la analize și teste, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor oficiale, copilul va continua să fie evaluat la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Procurorii au explicat că, din cauza vârstei, nu poate fi dispusă nicio măsură penală împotriva sa și nici realizarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

Incidentul a stârnit revolta localnicilor din Sânmihaiu Român, unde copilul se afla la casa bunicilor. Duminică după-amiază, aproximativ 150 de persoane au protestat în fața locuinței, cerând ca minorul să nu rămână în localitate. Ulterior, jandarmii l-au preluat pe copil pentru a-l duce la un centru specializat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tatăl unuia dintre cei 7 suporteri greci care au murit în accidentul din Timiș s-a prăpădit pe același drum, în urmă cu 15 ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Uluitor cum arată soția lui Florin Piersic! Anna Török nu a mai apărut de un an în public, dar acum a atras toate privirile! Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Wow, jos pălăria!
Viva.ro
Uluitor cum arată soția lui Florin Piersic! Anna Török nu a mai apărut de un an în public, dar acum a atras toate privirile! Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Wow, jos pălăria!
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Parteneri
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
Avantaje.ro
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
Exclusiv
Știri România 16:15
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
Cum se lăuda avocata PNL că are prieteni printre mafioți și miniștri: „Eu sunt fosta gagică a lui Orban”
Știri România 16:11
Cum se lăuda avocata PNL că are prieteni printre mafioți și miniștri: „Eu sunt fosta gagică a lui Orban”
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Elle.ro
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

„Românii au talent” 30 ianuarie 2026. Cine sunt tinerii italieni care promovează folclorul românesc. „Păstrăm tradiția”
Stiri Mondene 16:18
„Românii au talent” 30 ianuarie 2026. Cine sunt tinerii italieni care promovează folclorul românesc. „Păstrăm tradiția”
Cum a apărut Florin Piersic alături de soția sa, Anna Török. Gesturile dintre cei doi au atras toate privirile
Stiri Mondene 16:10
Cum a apărut Florin Piersic alături de soția sa, Anna Török. Gesturile dintre cei doi au atras toate privirile
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
ObservatorNews.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Libertateapentrufemei.ro
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
GSP.ro
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Un minor de 15 ani a recunscut că i-a luat viața unui copil de 12 ani, fără să ofere nicio explicație! Reacția judecătorului
KanalD.ro
Un minor de 15 ani a recunscut că i-a luat viața unui copil de 12 ani, fără să ofere nicio explicație! Reacția judecătorului

Politic

Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Politică 16:03
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Politică 11:26
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool