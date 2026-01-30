Decizia a fost luată după ce părinții copilului nu au respectat măsurile impuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Timiș.

„Având în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului prin care a fost instituită măsura de protecție specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului”, a informat DGASPC Timiș.

Ordonanța a fost pusă în aplicare joi după-amiază, iar drepturile părintești ale familiei au fost suspendate până la pronunțarea plasamentului. „Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere și i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiștilor”, au precizat reprezentanții instituției.

După incidentul grav, în care minorul este suspectat de implicare într-o crimă, autoritățile au decis plasarea acestuia sub supravegherea specializată a familiei, având în vedere că, la 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală. Familia a garantat inițial că va respecta obligațiile impuse, inclusiv prezentarea copilului la analize și teste, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor oficiale, copilul va continua să fie evaluat la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Procurorii au explicat că, din cauza vârstei, nu poate fi dispusă nicio măsură penală împotriva sa și nici realizarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

Incidentul a stârnit revolta localnicilor din Sânmihaiu Român, unde copilul se afla la casa bunicilor. Duminică după-amiază, aproximativ 150 de persoane au protestat în fața locuinței, cerând ca minorul să nu rămână în localitate. Ulterior, jandarmii l-au preluat pe copil pentru a-l duce la un centru specializat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE