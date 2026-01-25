„Să aveți soarta lui Mario toți cei care îi protejați pe criminali”, „Lăsați-l pe mâna noastră” sau „Nu îl vrem pe criminal la noi în sat”, le-au strigat oamenii revoltați autorităților și forțelor de ordine prezente la fața locului.

Primarul a încercat în zadar să potolească spiritele

Primarul Viorel Mărcuți a încercat să calmeze spiritele, explicând că nu există dovezi clare că minorul se află în locuință. „Vă rog să rămâneți calmi”, a transmis edilul, dar a fost întâmpinat cu huiduieli și reproșuri.

Autoritățile au mobilizat forțe de ordine, inclusiv mascați și jandarmi, pentru a preveni posibile incidente. Îngrijorați că băiatul ar putea frecventa școala locală, sătenii au cerut măsuri concrete.

Criminalii au consumat droguri după comiterea crimei

Procurorii DIICOT din Timișoara și polițiștii antidrog au efectuat, pe 24 ianuarie 2026, percheziții la trei adrese din localitatea Cenei, județul Timiș. Acestea aparțin familiilor a doi adolescenți de 15 ani, implicați în uciderea prietenului lor, Mario Berinde, de aceeași vârstă. Potrivit News.ro, perchezițiile au avut loc în urma declarațiilor făcute de suspecți, care au recunoscut că au consumat droguri după comiterea crimei.

Ancheta a scos la iveală faptul că cei doi adolescenți au consumat marijuana după comiterea faptei, iar analizele indică faptul că și copilul de 13 ani ar fi consumat droguri. „Continuăm cercetările pentru a afla sursa stupefiantelor”, au declarat reprezentanții DIICOT.

În aceeași zi cu perchezițiile, Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum. La ceremonia funerară au participat numeroși oameni din comunitate, inclusiv motocicliști care au dorit să-i aducă un ultim omagiu tânărului pasionat de motociclete. Tatăl victimei, aflat în detenție, a fost prezent sub escorta autorităților pentru a-și lua rămas bun de la fiul său.

Revoltă în Sânmihaiu Român: locuitorii au înconjurat casa bunicilor ucigașului lui Mario Berinde și vor să-l scoată din sat: „Lăsați-l pe mâna noastră” I VIDEO
alin mario berinde

L-au ucis din invidie. Cum s-a produs omorul

Băiatul de 13 ani, care nu poate răspunde penal din cauza vârstei, le-a povestit anchetatorilor că el și ceilalți doi adolescenți l-au atacat pe Alin Mario Berinde din cauza invidiei.

Cei trei ar fi fost deranjați de faptul că Mario poseda bunuri pe care ei nu și le puteau permite. Suspecții au mai declarat că victima i-ar fi amenințat și agresat în trecut.

Luni seara, Mario a fost chemat în casa copilului de 13 ani sub pretextul de a i se arăta un ATV nou. În jurul orei 21.30, Mario a ajuns la întâlnire, când unul dintre adolescenții de 15 ani l-a lovit cu un topor, iar copilul de 13 ani l-a rănit cu un cuțit. Ulterior, cei doi l-au chemat pe celălalt adolescent să le ofere ajutor pentru a scăpa de cadavru.

Unchiul victimei, Alin Berinde, a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cum a reușit să obțină mărturisirea copilului de 13 ani.

„În seara când l-am descoperit, m-am urcat pe gard și am văzut sângele după gard. Le-am spus domnilor polițiști să intrăm, că poate e în viață. I-am spus minorului de 13 ani că oricum o să se afle cine a fost, că se iau probele ADN și cine a intrat în contact cu borseta o să se afle. Și atunci a zis: ‘Bine, hai să vă spun adevărul: Mario e mort’. Am înlemnit în momentul ăla, n-am mai avut nicio reacție. Și am zis: Motivul, de ce l-au omorât? și a zis: Păi, nu știu, cred că s-au certat”.

Unchiul victimei a mai dezvăluit că, după ce Mario a fost ucis, băiatul de 13 ani i-a scris pe Instagram: „Unde ești?”. „Probabil a scris să fie acoperit, în caz că se află ceva“, a continuat bărbatul.

Minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală. Petiție pentru schimbarea legii

În România, legea prevede că minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, ci doar supuși supravegherii și consilierii psihologice.

Această situație l-a revoltat pe unchiul lui Mario: „Mi se pare absurd că nu poate răspunde penal, pentru că, diseară, dacă îl supără iar un vecin sau are ciudă pe cineva, ce-o să zică: Păi, îl omor și pe ăsta, că oricum scap și nu poate să-mi facă nimeni nimic, pentru că sunt minor, nu răspund în fața legii. A fost planificat totul, cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună era planificată toată treaba“, a mai spus Alin Berinde.

Între timp, o petiție inițiată de societatea civilă solicită modificarea legislației, astfel încât minorii care comit fapte violente cu discernământ să fie trași la răspundere penală. Ceilalți doi tineri implicați în crimă, ambii de 15 ani, sunt în arest preventiv.

