Fanii au observat că Oana Roman lipsește de pe Instagram, vedeta nu a mai postat nimic nou, așa că au întrebat-o prin mesaje private ce se întâmplă cu ea. Oana a revenit cu o postare publică prin care le-a dezvăluit că mama ei are din nou probleme de sănătate.

„Mama e la spital, Nu am putere să fiu cu voi aici. Doamne ajută să fie bine”, a transmis Oana Roman. Mioara Roman, în vârstă de 82 de ani, era internată de ceva vreme într-un centru de recuperare. Acolo primea un tratament adecvat pentru problemele ei de sănătate, acolo făcea și exerciții pentru a se simți mai bine.

Ieri, 6 august, Oana Roman a cerut ajutorul pe un grup dedicat femeilor. Ea căuta un guler cervical pentru Mioara Roman. „Bună ziua. Am o urgență și o mare rugăminte. Am nevoie azi pentru mama de un guler cervical ca cel din poza. Măsura M. Am sunat la toate farmaciile deschise azi și nu am găsit. Poate o minune va face sa găsesc aici. În București sau Ilfov. Va mulțumesc”, a fost mesajul ei. La scurt timp, Oana Roman a găsit ce căuta, însă nu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă acum Mioara Roman.

În ultimii ani, Mioara Roman s-a schimbat foarte mult fizic și a slăbit considerabil. Fiica cea mică a fostei soții a lui Petre Roman a avut și are foarte mare grijă de mama sa și se interesează mereu de starea ei de sănătate.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile.

Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

