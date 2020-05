De Mihai Toma,

“Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit Poliția. Sare un polițist din mașina lor, îi dau buletinul, permisul, declarația pe propria răspundere, adeverința permanentă de serviciu…”, a început Badea să relateze episodul.

Realizatorul a continuat: “Eram cu mașina lui tata. Polițistul mi-a cerut talonul, arăt talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, dar nu o găseam. A fost un adevărat circ. Nu am găsit polița RCA, asigurarea auto obligatorie!”.

A scăpat doar cu avertisment

“A venit să îmi dea un avertisment. El a făcut tot circul ăsta din cauză că

n-am semnalizat când am oprit. Am tras și eu de volan și am pus frână. Tot ce am povestit a fost pe scurt, vă dați seama cum a fost, de fapt. Mulțumesc Poliției din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot”, a spus Badea, la emisiunea lui Mihai Gâdea, cea care precede “În gura presei”.

Banciu n-a fost iertat amendă de 5.000 de lei

Dacă Badea a fost norocos, Radu Banciu, 50 de ani, a afirmat în cadrul propriei emisiuni de pamflet de la B1 TV, că a primit o amendă de 5.000 de lei, întrucât ar fi încălcat Ordonanța militară care reglementează deplasările cetățenilor de a ieși din casă în această perioadă de criză a coronavirusului.

Radu Banciu

Realizatorul TV a fost oprit de poliție pe 8 aprilie, la câteva minute după ce își încheiase emisiunea și se îndrepta spre casă cu o mașină de serviciu. Banciu avea la el declarația pe propria răspundere, dar nu se afla în intervalul orar permis pentru deplasări “necesare”, iar agentul l-a amendat pentru lipsa adeverinței de serviciu.

“Mi-a dat de m-a julit”, a comentat Banciu, anunțând că va contesta amenda în instanţă.





