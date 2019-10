De Daria Maria Diaconu,

Mircea Radu a povestit despre ultima discuție avută cu Mihai Constantinescu într-o postare pe care a făcut-o pe contul spu de Facebook.

Cei doi au discutat despre muzică, iar Mircea Radu afirmă că vrea să și-l amintească pe Mihai Constantinescu așa cum a fost atunci: Blând și neîmpăcat.

„Ultima dată am vorbit cu Mihai Constantinescu acum un an și ceva; despre muzici, decade și genuri și despre ce se ascultă acum, aici și în lume. Nu pricepea (și-mi spunea asta mie, care la rândul meu nu înțeleg) de ce pe cerul românesc al muzicii nu e loc pentru toate stelele, de la pitice la supernove. De ce încrâncenarea? De ce anularea a ce a fost, in ideea că “tot ce ați făcut voi înainte e un rahat”? De ce, de ce, de ce…?



Fără sa-mi dau seama turnam gaz pe foc cu exemple din Italia (unde Celentano, Morandi, Dalla au rămas Dumnezei) Franța (Hallyday, Aznavour, Brel sunt statui venerate) dar și Rusia unde Pugaciova face și acum jocurile în muzica mare. De la noi nu e așa?



Păi cred că dintr-un soi de primitivism; noi, ca societate, încă nu ne-am rezolvat niște probleme cu noi, trebuie să mai urcăm niște trepte pentru o mai bună înțelegere a lucrurilor și apoi o așezare a lor corectă și sănătoasă.

Am să-mi amintesc de Mihai Constantinescu așa cum era în aceasta ultimă discuție pe care am avut-o – un om blând și neîmpăcat”, a povestit Mircea Radu în mediul online.

Interpretul de muzică ușoară Mihai Constantinescu a murit marți, 29 octombrie, la vârsta de 73 de ani. Acesta era internat la Spitalul Floreasca din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Trupul neînsuflețit al artistului va fi depus miercuri la ora 13:00 la biserica Sfânta Parascheva de pe Titulescu. Va fi înmormântat joi, la ora 14:00, la cimitirul Ghencea Militar din Capitală.

Citeşte şi:

Un liceu din Buzău e reabilitat cu muncitori indieni, iar o stradă e reparată cu muncitori din Vietnam. Firmele de construcții nu mai găsesc forță de muncă în România

25 de copii români, din lotul de karate juniori, prinși în mijlocul violențelor din Santiago de Chile. Mărturie din infernul sud-american: “Studenții bat cu linguri în tigăi în fața tancurilor”

Raed Arafat, mustrat de rudele victimelor Colectiv la intrarea în sediul Parchetului General. „Nu scapi. O să răspunzi în fața justiției!”

GSP.RO Bianca Andreescu, în lacrimi în primul set: „Dacă era Simona...”

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie. O zodie va avea parte de reușite