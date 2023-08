Are 14 ani, dar nici măcar o zi din acest răstimp nu s-a putut bucura de copilărie. De când a deschis ochii în această lume a luptat și continuă să lupte măcar pentru a se scutura cât de puțin de haina suferinței. Pentru că vindecarea este doar un vis…Miruna-Andreea Cimpoieru, din Mârșa, Giurgiu, care suferă, printre alte boli cumplite, de tetrapareză spastică, de retard neuropsihomotor, de insuficiență renală, de probeleme cu inima, are nvoie de 10.000 de lei lunar. Sunt banii necesari tratamentelor și recuperărilor care să îi facă viața puțin mai ușoară.

Coșmarul acestui copil a început din prima secundă de viață, de cum a venit pe lume, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Din sala de nașteri, unde a fost resuscitat timp de o jumătate de oră, bebelușul a ajuns direct la „Reanimare”, în comă, cu șanse zero de supraviețuire. O anticameră a morții în care fetița a zăbovit două săptămâni lungi cât o viață de om. Răstimp pe care mama ei, Iuliana, l-a petrecut la căpătâiul copilului ei care dădea o cumplită luptă pentru supraviețuire. O primă ipoteză lansată de specialiștii neonatologi a fost aceea că este vorba de aspirație de meconiu (n.r. meconiul eliminat în preajma nașterii în lichidul amniotic și aspirat de făt).

„A fost o sarcină urmărită ca la carte, cum se spune. Am urmat toate indicațiile specialiștilor care m-au consultat pe perioada cât am fost gravidă. Nimic nu anunța o asemenea nenorocire. Nu știam ce se întâmplă, nimeni nu-mi dădea nici o explicație. Îmi spuneau doar să mă pregătesc de ce e mai rău. Să-i cumpăr coșciug, că nu mai are șanse…Dar eu am refuzat să accept că-mi voi pierde fetița și nu am semnat deconectarea ei de la aparate, așa cum îmi cereau medicii. O mângâiam și îi spuneam: «Mirunica, tu ești fetița mea pe care am așteptat-o atâta vreme. Nu te las să mori!» Ea mă simțea…După două săptămâni a deschis ochii!”, își reamintește Iuliana Cimpoieru (37 de ani) care a fost prima mare cumpănă din viața Mirunei.