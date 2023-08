S-au scurs 14 ani de când Miruna-Andreea Cimpoieru, din Mârșa, Giurgiu, luptă cu îndârjire în fața cumplitelor boli care îi macină trupul. Adică tot atâția, lungi cât o viață de om, de când fata a venit pe lume. Acum, fata, care suferă de tetrapareză spastică, retard neuropsihomotor, insuficiență renală și de afecțiuni ale inimii, are nevoie de 10.000 de lei lunar pentru a relua tratamentele și procedurile de recuperare care îi pot alina chinurile.

Miruna, bolnavă de când era bebeluș

Miruna, aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România, nu a putut gusta niciodată din bucuriile și jocurile copilăriei pentru că destinul i-a desenat viitorul în tușe dramatice. A fost resuscitată imediat după ce a deshis ochii în această lume, apoi a stat două săptămâni în comă, la „Reanimare”.

„Aspirație de meconiu” (n.r. – meconiul eliminat în preajma nașterii în lichidul amniotic și aspirat de făt), au spus medicii neonatologi. Speriați că o vor putea pierde, părinții și-au botezat fetița chiar în spital, cu preotul unității medicale…

Miruna a reușit să învingă! Și acum, la distanță de 14 ani de acele momente cumplite, fata trăiește. Dar trupul plăpând îi este prins în capcana unor îngrozitoare boli care i s-au cuibărit în corp când fetița avea opt, poate nouă luni.

„E cumplit, e un coșmar fără sfârșit”

„De când s-a născut, fetița noastră a avut parte numai de nenorociri. Era să o pierdem la naștere, cu toate că nu îmi pot explica nici acum cum s-a putut asta, când sarcina a fost urmărită ca la carte… Apoi, cel mai probabil din cauza acelui episod cumplit în care a stat în comă două săptămâni, de Miruna s-au «lipit» tot felul de boli care mai de care mai grave: tetrapareză spastică, retard neuropsihomotor, insuficiență renală și afecțiuni ale inimii… I s-a dereglat pulsul, tensiunea…

Îi fac dializă de trei ori pe zi pentru că i-au cedat rinichii. Rostește doar cuvinte simple, nu poate să mănânce singură, nu stă în fund, are nevoie de scaun cu rotile… E cumplit, e un coșmar fără sfârșit”, ne-a spus Iuliana Cimpoieru, 37 de ani, mama Mirunei.

Miruna e pacientul spitalelor de când se știe

În viața chinuită a Mirunei ar putea intra o rază de soare, dacă fata suferindă ar putea să reia tratamentele și procedurile de recuperare – ședințe kineto, ergo tomatis (n.r. – terapie neuroauditivă, stimulare prin sunet), masaje și gimnastică medicale, toate atât de necesare pentru susținerea musculaturii, a sistemului osos, dar și a celui nervos central, care sunt extrem de afectate.

Însă pentru asta, Miruna – care în cei 14 ani de când luptă cu bolile a fost examinată și tratată de specialiști din România (Timișoara, Hunedoara, Alba Iulia și București), dar și de medici din străinătate (Spania, Ucraina și Republica Moldova – la Chișinău a fost operată de miofritomie, o intervenție care are ca scop detensionarea mușchilor spastici – are nevoie de ajutor.

„Fiecare bănuț primit o aduce mai aproape pe Mirunica noastră de o viața mai puțin chinuită”

Reluarea acestor proceduri este echivalentul a 10.000 de lei lunar, bani care depășesc cu mult posibilitățile părinților ei. Efortul de a-i putea oferi Mirunei accesul la tratamente este cu atât mai mare cu cât cu soții Cimpoieru mai au de crescut și alți doi copii – un băiat, unul de 17 ani și o fetiță de 3 ani și jumătate -, din venituri care abia dacă depășesc 4.000 de lei lunar.

„Mirunica noastră e eroul familiei. Ea a făcut tot ce i-a stat în putință. Și noi la fel, am fost cu ea peste tot unde am auzit că ar putea primi ajutor… Cât am avut, am plătit… Acum însă avem nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor, pentru că sumele necesare acestor tratamente de recuperare sunt uriașe pentru noi.

Fetița noastră are nevoie de 10.000 de lei în fiecare lună pentru a putea urma aceste proceduri așa cum i-au fost ele prescrise. De aceea, fac un apel de suflet la toți aceia care ne-ar putea ajuta cu cât de puțin. Fiecare bănuț primit o aduce mai aproape pe Mirunica noastră de o viață mai puțin chinuită”, este apelul pe care mama Mirunei îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

În planul medical gândit de specialiștii care au evaluat starea sănătății Mirunei sunt și două intervenții chirurgicale extrem de importante pentru fata suferindă. Operația de îndreptare a coloanei vertebrale, care s-a strâmbat atât de tare încât i-a intrat sub coaste, și transplantul de rinichi, care au cedat complet și sunt susținuți doar prin dializă. În această etapă medicală se va intra doar după ce va fi interpretat răspunsul organismului Mirunei în urma reluării procedurilor de recuperare.

Cei care doresc să o ajute pe Miruna o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIRUNA».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

