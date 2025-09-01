Nesiguranța femeilor în spații publice

Intitulat „Cer noaptea. Cer străzile. Cer 24 de ore pe zi. Cer ca fetele de 17 ani să se întoarcă acasă tefere și nevătămate”, autoarea discută despre nesiguranța femeilor olandeze în spațiile publice. Frica lor de noapte, care se adaugă la cea de zi, teama lor de a fi atacate, agresate și ucise. De asemenea, ea denunță automulțumirea autorităților, care pun responsabilitatea de a se proteja pe seama femeilor.

În timp ce scria aceste rânduri, autoarea vorbea despre „rușinea” ei de a avea astfel de gânduri preconcepute, făcând-o pe Lisa să pară „complice la soarta ei”.

Și, pentru a-și încheia scrisoarea, a lansat o campanie online de strângere de fonduri, intitulată Wij Eisen de nacht („Recuperăm noaptea”), pentru a finanța o campanie de conștientizare, astfel încât femeile să se poată simți în siguranță pe străzile țării.

Povești împărtășite

Dincolo de cele 500.000 de euro strânse – o sumă considerabilă și mult peste așteptări – în Olanda a apărut o mișcare feministă cu adevărat de amploare.

Multe femei olandeze și-au împărtășit poveștile și omagiile pe rețelele de socializare. „Noaptea nu ar trebui să fie periculoasă, seara nu ar trebui să fie riscantă. Noaptea nu ar trebui să fie un pericol, nicio oră nu este condamnată. (…) Nicio femeie singură nu ar trebui să fugă de noapte. Nicio fată nu ar trebui să plătească pentru libertatea ei cu propria moarte”, se arată pe profilul unei utilizatoare, printre multe alte mărturii.

După cum a reamintit asociația feministă Dolle Mina pe 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, „la fiecare opt zile, o femeie este ucisă în Olanda”. Cu toate acestea, termenul „femicid” nu există oficial în țară, relatează asociația, care militează pentru recunoașterea sa.

O luptă crucială în lumina exploatării politice a uciderii Lisei. Cu două luni înainte de alegerile parlamentare anticipate, liderul de extremă dreapta Geert Wilders a subliniat că ucigașul avea statut de refugiat. Și asta chiar dacă „în mai mult de jumătate din cazurile femeilor care sunt victime ale crimei, agresorul este partenerul sau fostul partener al acestora”, își amintește Marieke Liem, profesoară la Universitatea din Leiden și specialistă în violență domestică, citată de site-ul olandez NOS.

Omorâtă în timp ce a sunat la numărul de urgență

Miercuri dimineață, Lisa a plecat din centrul Amsterdamului în jurul orei 3:30, după ce a ieșit în oraș cu prietenii, și se îndrepta cu bicicleta spre casa ei din localitatea Abcoude. Observând că cineva o urmărește, adolescenta de 17 ani a sunat la numărul de urgență.

Polițiștii au reușit să îi localizeze telefonul, dar intervenția a fost tardivă. Echipa de intervenție ajunsă la fața locului la 4:15 dimineața a găsit trupul neînsuflețit al Lisei pe marginea drumului, în Duivendrecht, lângă Amsterdam.

Vineri după-amiază, poliția olandeză a anunțat că a reținut un suspect în cazul morții Lisei. Tânărul în vârstă de 22 de ani a fost arestat joi seară.