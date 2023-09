Cum a fost ucisă o româncă în magazinul unde lucra, în Olanda: „Am cerut unui angajat un cuțit. Acea doamnă era în locul nepotrivit”

Antoneta Gjojka

Jamel L. (56 de ani) nu avea un cuțit în buzunar când a intrat în magazinul Albert Heijn de la Haga, pe 20 iunie. A luat unul din magazin și a înjunghiat-o pe Antoneta Gjojka. Din „răzbunare” pentru experiențele anterioare din magazinele lanțului de supermarketuri, a declarat el în instanță, joi. „Era o doamnă în locul nepotrivit și la momentul nepotrivit”.

Jamel L. a luat cuvântul în instanță joi și a vrut să facă asta cu propriile sale cuvinte, a spus avocatul său.

În acea zi de marți din iunie, el a intrat în Albert Heijn imediat după ora de deschidere, doar pentru o cutie de suc de portocale, a spus el joi după-amiază. Abia în magazin i-a venit ideea că trebuie să „rezolve ceva” cu cei de la Albert Heijn.

Apoi, lucrurile s-au întâmplat foarte repede. În magazin a întrebat un angajat unde se găseau cuțitele și i-a cerut unul. „Am deschis cutia și am luat cuțitul. Apoi am mers la brutărie, inconștient. Acea doamnă stătea acolo, în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Am vrut să mă răzbun”, a spus bărbatul.

Deși Jamel nu a menționat acest lucru, se refere la un supermarket Albert Heijn din Zwijndrecht. El fusese arestat acolo, cu două luni înainte de atacul mortal. Polițiștii l-au suspectat că a furat cu forța o cutie de lapte.

Jamel L. Foto: Poliția Olandeză

Jamel s-a simțit la rândul său discriminat de către ofițerii și agenții de securitate. Ulterior a fost achitat de judecător pentru furtul cutiei de lapte. Pentru că amenințase la alt moment muncitorii municipali, a fost însă pedepsit în același proces și închis. Fusese eliberat cu zece zile înainte de uciderea româncei.

Rudele Antonetei l-au privit pentru prima dată în ochi pe suspect, joi. Soțul ei, un albanez, nu s-a prezentat la audiere. Nu a putut face față momentului și a fost atât de stresat, încât a chemat o ambulanță, cu o zi mai devreme, a declarat Deria Bak, avocatul rudelor. A fost trimis acasă cu calmante.

„Este foarte trist pentru pierderea soției. Dar nu este doar atât. Există, de asemenea, multă frustrare. Cum i s-a permis acestui om să se plimbe liber și nu a fost luată nicio măsură? Asta e greu de digerat”, a spus Deria Bak, care afirmă că autoritățile au făcut greșeli, dar vrea să aștepte ancheta.

Confirmând declarația lui Jamel L., Procuratura spune că nu există indicii că acesta a ales-o în mod deliberat pe Antoneta.

Jamel L. va fi internat la Centrul Pieter Baan, la sfârşitul lunii octombrie, unde specialiştii îi vor investiga starea psihologică.

El a fost deja condamnat pentru amenințări și violențe în Curaçao, Marea Britanie și Țările de Jos. În Curaçao a fost internat la o clinică, dar pentru că nu există clinici înalt specializate pe insulă și, parțial din cauza costurilor, pentru că Olanda a refuzat să-l preia, a fost eliberat în scurt timp și s-a întors în Olanda, în 2022.

Antoneta lucra în raionul de panificație al supermarketului de puțină vreme când, marți de dimineață, pe 20 iunie, imediat după ora 7, la câteva minute după deschidere, a fost atacată cu un cuțit și ucisă de un cumpărător. Acesta s-a năpustit sălbatic asupra româncei, fără să scoată o vorbă.