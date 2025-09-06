Cuprins:
Microfon în casa sau biroul lui Kim Jong Un
Operațiunea secretă a forțelor speciale americane Navy SEAL în Coreea de Nord s-a încheiat tragic în 2019, potrivit unui raport recent al New York Times.
Misiunea, care avea ca scop instalarea unui dispozitiv de ascultare pentru a-l spiona pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, a dus la moartea mai multor civili.
Trump a negat orice cunoștință despre operațiune
Conform AFP, operațiunea a avut loc în timpul primei administrații a președintelui Donald Trump, într-o perioadă de negocieri nucleare sensibile cu Kim. Misiunea era considerată atât de riscantă, încât necesita aprobarea directă a președintelui.
„Nu știu nimic despre asta. Aud despre asta pentru prima dată acum”, a declarat fostul președinte jurnaliștilor, potrivit AFP.
Detalii ale misiunii eșuate
Conform raportului New York Times, membrii Navy SEAL s-au apropiat de țărmul nord-coreean folosind minisubmarine, expunându-se la ape înghețate timp de ore.
După ce au înotat până la mal, forțele speciale au crezut că sunt singure, dar nu au observat o mică barcă în zonă. Când echipajul bărcii s-a apropiat cu lanterne, iar o persoană a sărit în apă, soldații SEAL au deschis focul, crezând că misiunea a fost compromisă.
La bord au descoperit că victimele erau aparent civili care pescuiau scoici.
Consecințe și secretizare
AFP relatează că incidentul a dus la o serie de evaluări militare clasificate, care au concluzionat că uciderile au fost justificate. Liderii-cheie din Congres nu au fost informați despre operațiune.
Deși misiunea eșuată nu a creat o criză internațională majoră, ea evidențiază atât impunitatea, cât și secretul în care operează forțele de elită americane la nivel global, subliniază AFP în articolul său.
