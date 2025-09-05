Obiectivul misiunii SEAL

Misiunea secretă SEAL Team 6 a eșuat și a lăsat în urmă mai mulți nord-coreeni morți, relatează The New York Times.

Obiectivul era instalarea unui dispozitiv electronic care să permită Statelor Unite interceptarea comunicațiilor liderului Coreei de Nord, Kim Jong-un, în mijlocul discuțiilor nucleare cu președintele Donald Trump, care aveau loc în acea perioadă.

Operațiunea militară de pe teritoriul nord-coreean, în apropierea bazelor militare americane din Coreea de Sud și din regiunea Pacificului, risca, de asemenea, să declanșeze un conflict mai amplu cu un adversar ostil, înarmat nuclear și extrem de militarizat.

Obiectivul misiunii SEAL era să remedieze un punct slab strategic. Ani de zile, agențiile de informații americane au considerat că era aproape imposibil să recruteze surse umane și să intercepteze comunicațiile în Coreea de Nord.

Înțelegerea modului de gândire al lui Kim Jong-un a fost o prioritate absolută atunci când Trump a obținut primul său mandat de președinte. Relațiile dintre cei doi oscila haotic între scrisori de prietenie și amenințări publice cu război nuclear.

În 2018, relațiile dintre cei doi lideri păreau să se îndrepte spre pace. Coreea de Nord a suspendat testele nucleare și cu rachete, iar cele două țări au deschis negocierile, dar Statele Unite încă aveau puține informații despre intențiile liderului suprem al Coreei de Nord.



Pe fondul incertitudinii, agențiile de informații americane au dezvăluit Casei Albe că au o soluție pentru problema serviciilor de informații: un dispozitiv electronic nou dezvoltat, care ar putea intercepta comunicațiile liderului nord-coreean. Problema era că cineva trebuia să se strecoare și să-l planteze.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Pentru operațiune, armata a ales Escadrila Roșie a SEAL Team 6 – aceeași unitate care l-a ucis în 2011 pe Osama bin Laden.

The New York Times au furnizat informații detaliate despre această operațiune care ar fi avut loc în 2019, nefiind niciodată recunoscută public de Statele Unite sau Coreea de Nord.

Informațiile furnizate se bazează pe interviuri cu zeci de persoane, inclusiv oficiali guvernamentali civili, membri ai primei administrații Trump și personal militar actual și fost care au cunoștințe despre misiune. Toți au vorbit sub condiția anonimatului din cauza statutului clasificat al misiunii, menționează publicația citată.

Operațiunea a eșuat la scurt timp după ce echipa s-a strecurat în Coreea de Nord

Planul prevedea ca Marina să strecoare un submarin cu propulsie nucleară în apele din largul Coreei de Nord și apoi să desfășoare o mică echipă de SEALs în două mini-submarine, care s-ar deplasa silențios spre țărm.

Lângă țărm, minisubmarinele eliberau un grup de aproximativ opt membri SEAL care înotau spre țintă, instalau dispozitivul și apoi se aruncau înapoi în mare.

Operațiunea a eșuat la scurt timp după ce echipa s-a strecurat pe un țărm stâncos din Coreea de Nord. Când au ajuns la ceea ce credeau a fi un țărm pustiu în acea noapte, purtând costume de neopren negre și ochelari de vedere nocturnă, misiunea s-a destrămat rapid.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

O barcă nord-coreeană a apărut din întuneric, iar lanternele luminau suprafața apei. Temându-se că ar fi fost observați, echipa SEAL a deschis focul. În câteva secunde, toți cei de pe barca nord-coreeană erau morți, potrivit sursei citate.

Echipa de la țărm a înotat spre barcă pentru a se asigura că toți nord-coreenii erau morți. Nu au găsit arme sau uniforme. Dovezile sugerau că echipajul, despre care persoanele informate despre misiune au spus că număra două sau trei persoane, fuseseră civili care se scufundau pentru scoici. Toți erau morți.

SEAL Team 6 s-a retras în mare fără a instala dispozitivul de ascultare.

Imediat după aceea, sateliții spion americani au detectat o creștere a activității militare nord-coreene în zonă, au declarat oficiali americani.

Coreea de Nord nu a făcut nicio declarație publică cu privire la decese, iar oficialii americani au spus că nu este clar dacă nord-coreenii au reușit vreodată să înțeleagă ce s-a întâmplat și cine a fost responsabil.