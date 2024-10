Misterul scrutinului din Rep. Moldova: Alegătorii din Transnistria, mai proeuropeni decât locuitorii unor zone din dreapta Nistrului

Iar datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale arată că alegătorii din Transnistria sunt mai proeuropeni decât mai multe raioane din Rep. Moldova, cum ar fi Edineț, Briceni, Taraclia, Drochia, Glodeni, Râșcani, dar și UTA Găgăuzia sau Bălți. Asta deși în multe din aceste zone s-au făcut investiții cu bani europeni.

Astfel, din cei peste 15.500 de transnistreni care au participat la vot, peste 37,4% au bifat opțiunea „DA” la referendum, în timp ce în Găgăuzia doar 5,16% din votanți vor în UE, iar în Taraclia – 13,5%.

Cu aproape toate voturile numărate, aproximativ 50.4% dintre cei care au votat la referendumul pentru intrarea Republicii Moldova la UE au spus „DA”. În acelasi timp, 49.5% au spus „NU”.

Foto: Secție de vot din Republica Moldova Sursa: Profimedia

Situația referendumului și a scrutinului prezidențial

Prezența la vot este de aproape 52% din cei cu drept de vot. Acest dublu scrutin este, fără îndoială, cel mai important organizat de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991. Alegătorii au fost în situația de a decide dacă își doresc în mod clar să meargă înainte pe traiectoria proeuropeană sau dacă rămân captivi intrigilor țesute de Rusia.

Recomandări Cine este Alexandr Stoianoglo, rivalul Maiei Sandu. Soția lui a primit cadou un sfert dintr-o companie a fugarului pro-rus Veaceslav Platon, care face afaceri și în România

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, 21 octombrie, la o zi după votul pentru alegerile prezidențiale și pentru referendumul pro-Europa, că cetățenii au contribuit la câștigarea primei bătălii și a susținut că „bandiții care vor cu orice preț să revina la putere” au încercat să fraudeze alegerile.

„Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea, de care atârnă soarta țării noastre. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă. Ce s-a întâmplat ieri, dar și în ultimii doi ani, este un atentat asupra democrației și libertății poporului nostru. Un atentat asupra aspirației de a fi parte de a fi parte a familiei europene, a păcii”, a spus Maia Sandu, într-o conferință de presă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News