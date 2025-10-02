Ucraina a redus semnificativ interceptarea rachetelor balistice

Există informații că Rusia și-a modernizat sistemul de rachete Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 de kilometri, precum și rachetele arobalistice Kinjal cu o rază de acțiune de până la 480 de kilometri.

Conform surselor FT, rachetele rusești urmează inițial o traiectorie normală, apoi deviază și efectuează una sau mai multe plonje abrupte, ceea ce le permite să evite sistemul Patriot.

În ultimele luni, Ucraina a redus semnificativ interceptarea rachetelor balistice rusești: în timp ce în august, apărarea aeriană a interceptat 37% din rachete, în septembrie, cifra a fost de doar 6%.

În vara anului 2025, Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra a cel puțin patru fabrici de producție de drone din Kiev și din împrejurimi.

Una dintre țintele Forțelor Armate Ruse a fost o instalație care producea drone turcești Bayraktar, care a fost lovită în timpul unui atac pe 28 august.

În același timp, rachetele rusești au ocolit apărarea aeriană a Ucrainei și au avariat birourile delegației UE și ale British Council, care se aflau în apropiere.

Patriot este singurul sistem de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei capabil să intercepteze rachetele balistice rusești.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Putin își laudă rachetele hipersonice „de neoprit”

Serviciul de informații militare al Ucrainei a dezvăluit identitățile ofițerilor ruși responsabili pentru mii de atacuri cu rachete asupra Ucrainei, transmite serviciul de presă al GUR.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a făcut publice numele a 13 ofițeri de rang înalt din Forțele Aerospațiale Ruse, implicați în planificarea și organizarea atacurilor cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene.

Rusia a fost prima țară care a folosit rachete hipersonice în război, iar sistemele de apărare americane au fost primele care le-au doborât. Potrivit Verstka, Vladimir Putin se lăuda încă din 2018 cu o „armă de neoprit” care se numește „Avangard” și care „oferă un avantaj serios în zona conflictului armat”. Ce sunt aceste arme și cât de eficiente sunt ele?







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE