Explozia extrem de puternică s-a produs puțin după ora 17

Potrivit informațiilor transmise de presa italiană, bărbatul avea 63 de ani și se afla pe strada Via Cortemaggiore. Din primele date ale anchetei, acesta manevra o petardă în momentul în care s-a produs explozia. Deflagrația a fost extrem de puternică și i-a provocat răni grave, incompatibile cu viața.

Explozia petardei i-a provocat victimei răni severe la nivelul toracelui și al feței. Surse din cadrul serviciului medical de urgență 118 au precizat că, în urma deflagrației, bărbatului i-a fost amputată o mână. La sosirea echipajelor de salvare, acesta era deja la pământ, în stare critică.

Medicii nu au mai putut face nimic

Cadrele medicale au încercat manevre de resuscitare, însă rănile suferite au fost mult prea grave. Bărbatul a murit din cauza unei hemoragii masive, care nu i-a mai lăsat nicio șansă, potrivit informațiilor furnizate de surse medicale.

La fața locului au intervenit carabinierii din cadrul Companiei de Carabinieri din Ostia. Aceștia au izolat zona, au făcut cercetări și au început să strângă mărturii pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Ancheta este în desfășurare.

