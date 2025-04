Înregistrarea video care a surprins momentul

O înregistrare video dramatică surprinde momentul în care aeronava se prăbușește. Aceasta se vede zburând la joasă altitudine cu viteză mare, încercând să aterizeze pe un drum din parc. La impact, avionul se zdrobește violent de sol. Imediat după prăbușire, epava a fost cuprinsă de flăcări. În clipul video se aude o femeie strigând „luați-i acum și mișcați-vă”.

A light aircraft crashed while attempting an emergency landing in Bembridge, Isle of Wight (UK). The accident occurred shortly after takeoff.



Pilotul și copilotul au supraviețuit

În mod miraculos, pilotul și copilotul aeronavei Bristell NG5 au supraviețuit accidentului. Aceștia au fost tratați ulterior pentru arsuri minore. O localnică care locuiește lângă parcul de vacanță a declarat că se simte „norocoasă” că mai este în viață.

Cu doar 20 de minute înainte de accident, femeia se afla la plajă în grădina sa. Avionul i-a distrus unul dintre coșuri și i-a lăsat două găuri în acoperiș.

Conform Isle of Wight County Press, pilotul și-a cerut scuze ulterior rezidentei, explicând că motorul s-a defectat, posibil după ce a lovit o pasăre. „Ce om minunat, să fie îngrijorat de daunele aduse casei, când a avut atât de mult noroc să fie în viață”, a spus ea.

Intervenția serviciilor de urgență

Serviciul de Pompieri din Hampshire și Isle of Wight a declarat că echipajele au găsit aeronava „grav avariată în urma impactului și a incendiului ulterior.” Un purtător de cuvânt a precizat: „Toți ocupanții ieșiseră în siguranță din aeronavă înainte de sosirea serviciilor de urgență. Două persoane au suferit răni minore și au fost tratate de paramedici la fața locului.” A fost solicitat și un elicopter medical, dar niciun pacient nu a fost transportat la spital, conform Isle of Wight NHS Trust. Poliția din Hampshire a anunțat că parcul de vacanță a rămas deschis și nicio stradă nu a fost închisă.

