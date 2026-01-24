Cu un singur motor funcțional, în urma unei defecțiuni tehnice, pilotul a efectuat mai multe ture în aer pentru a arde combustibilul înainte de a realiza aterizarea, relatează publicația franceză Midi Libre.

După două ore petrecute în aer, avionul a reușit în cele din urmă să aterizeze fără probleme, conform Nice-Matin.

La bordul avionului se afla o tânără de 31 de ani, originară din Nancy, alături de iubitul ei. Când pilotul a anunțat că va trebui să aterizeze de urgență, aceasta i-a făcut o declarație de dragoste partenerului său: „I-am strâns foarte tare mâna iubitului meu și i-am spus: dacă scăpăm cu bine, mă căsătoresc cu tine!”.

Cu un zâmbet larg, iubitul ei i-a răspuns „da” după ce au ajuns în siguranță la sol. În final, totul s-a terminat cu bine, iar aplauzele au celebrat atât reușita pilotului, cât și a cuplului.

Un bărbat din Polonia a făcut o declarație de dragoste epică pentru partenera sa, deasupra norilor, la Bydgoszcz, nordul țării. Pilotul a lăsat mesajul pe trackerul de zbor.





