Robert Fico a fost împușcat în fața unui cămin cultural din localitatea Handlova, regiunea Trencin, unde a venit pentru o ședință de guvern, relatează site-ul slovac de știri hnonline.sk.

Potrivit presei, împușcăturile s-au auzit când premierul s-a apropiat de mulțimea aflată la fața locului. Împușcat, Robert Fico a căzut, iar bodyguarzii l-au ridicat și l-au dus într-o mașină, apoi premierul a fost transportat la spital.

Momentul în care premierul slovac este dus în mașină după împușcături:

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg