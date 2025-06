În imaginile publicate pe Facebook de o utilizatoare se vede cum bărbatul o lovește pe femeie și are un limbaj licențios.

Atenție, următorul videoclip conține limbaj explicit!

„Azi noapte la ora 4, în fața blocului meu. Zona Piața Victoriei.

Poliția Română, se mai poate face ceva? Eu am sunat la 112, v-am chemat, am așteptat… nu am văzut să fi venit nimeni. Mă întreb doar dacă fata a ajuns acasă. Părea minoră, sau oricum foarte foarte tânără.

Am strigat la el să înceteze, m-am oferit eu s-o ajut. A luat-o și au plecat. Am coborât în stradă… nimic. Asta e tot”, a scris femeia pe Facebook.

În România sunt abuzate anual mii de femei, iar acestea ajung să solicite ordine de protecție din partea autorităților. Din păcate, cifrele nu sunt mai bune nici la nivel european. După cum arată datele publicate de Eurostat, aproximativ o treime dintre femeile din UE au fost victime ale violenței fizice.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.