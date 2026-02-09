Imaginile, surprinse de martori de la sol, arată un avion de vânătoare F-16 în plină acțiune, eliminând o dronă kamikaze de tip „Shahed”.

„Acesta este un pilot ucrainean real”

Clipul, devenit viral rapid, a fost preluat oficial de armata ucraineană pentru a demonstra eficiența noilor aeronave intrate în dotare.

Oficialii au ținut să precizeze clar că scenele nu sunt o producție digitală, ci o mostră de luptă reală.

„Nu, acestea nu sunt imagini generate de inteligența artificială – acesta este un pilot ucrainean real într-un F-16 care distruge în mod epic o dronă Shahed inamică deasupra Ucrainei! Câte astfel de misiuni au avut loc deja”, se arată în comunicatul Forțelor Aeriene ucrainene.

Precizie chirurgicală: tunul M61 Vulcan în loc de rachete

Un detaliu tehnic remarcat de analiști este metoda aleasă pentru interceptare. Pilotul nu a utilizat rachete ghidate, ci a recurs la tunul rotativ M61 Vulcan de 20 mm.

Această decizie tactică are două implicații majore:

Eficiență economică: Este o variantă mult mai ieftină decât lansarea unei rachete aer-aer costisitoare împotriva unei drone ieftine. Măiestrie în pilotaj: Doborârea unei ținte mici și mobile folosind tunul necesită o experiență vastă și o precizie deosebită, fiind mult mai dificilă decât angajarea țintei cu rachete.

De la teamă la euforie

Deși autorul filmării rămâne necunoscut, videoclipul surprinde nu doar acțiunea militară, ci și impactul emoțional asupra populației civile.

Pe fundalul înregistrării se pot auzi reacțiile celor care asistă la scena de luptă: inițial dominate de teamă la vederea dronei inamice, vocile martorilor izbucnesc în strigăte de bucurie în momentul în care avionul F-16 își atinge ținta.

„Acest videoclip provine de pe rețelele sociale, autorul este necunoscut, dar pilotul este al nostru!”, au confirmat cu mândrie reprezentanții aviației militare ucrainene.

