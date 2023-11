Știri Externe Momentul în care una dintre ostaticele eliberate de Hamas se reunește cu familia. De ce nu au avut loc în același timp eliberările prevăzute joi de Ena Stanciu . Actualizat Joi, 30 noiembrie 2023, 22:56

Încă două femei au fost eliberate joi de Hamas și s-au întors în Israel. Printre ele, tânăra franco-israeliană, Mia Schem, în vârstă de 21 de ani, răpită de gruparea teroristă pe 7 octombrie, de la festivalul Nova, din apropiere de Fâșia Gaza, relatează The Guardian, The Times of Israel și Haaretz. Alte eliberări sunt în continuare așteptate astăzi.