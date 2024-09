O filmare de pe Scenic Railway, realizată pe 10 august de Andre Bormans, arată daunele suferite de șina trenului, în momentul în care „cel mai vechi rollercoaster din Marea Britanie“ se pregătea să urce a doua pantă a instalației.

„Vizita mea a făcut parte dintr-o călătorie cu un grup de pasionați de rollercoastere. Cei mai mulți dintre prietenii mei merseră pe Scenic Railway înaintea mea, eu am decis să aștept o altă cursă, să pot filma drumul din primul rând”, a explicat Bormans.

Prima parte a decurs ca de obicei. După a doua pantă, am observat deja ceva pe pistă. Am simțit trenul balansându-se lateral și frânând puternic. A coborât cu spatele și am putut vedea daunele pe care le-a făcut șinei.