Momentul în care mașina lovește în plin un bărbat

Incidentul a avut loc în timpul unui miting al tăcerii de 16 minute, un gest devenit aproape zilnic în Serbia pentru comemorarea celor 16 victime ale accidentului produs în 2024 într-o gară. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată o mașină care dă înapoi și lovește un bărbat aflat la pământ.

🚨Током 16 минута тишине је дошло до инцидента у којем је возач аутомобила регистарских таблица BG1070SV најпре ошамарио једног студента, а потом колима ударио човека старог скоро 90 година који је стајао на раскрсници током одавања поште. pic.twitter.com/CeENvkdvJP — Правни у блокади (@blokadapravni) May 14, 2026

Bărbatul rănit are 90 de ani. Medicii au transmis că acesta este internat în spital și se află în stare stabilă. Poliția sârbă a anunțat că șoferul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru „tentativă de omor calificat”.

Protestele din Serbia au fost marcate și de alte atacuri cu mașini

Incidentul de joi, 14 mai, este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu vehicule asupra manifestanților care participă la mișcarea de protest antiguvernamentală din Serbia.

Полиција спроводи возача који је угрозио безбедност окупљених на раскрсници!



Нема аутомобила који могу да угасе наш бунт, само ће га распламсати!



Заједно смо јачи, зато СВИ ИСПРЕД ПРАВНОГ!



СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ pic.twitter.com/eQS2JSTD6k — Poljoprivredni blokada (@agrifblokira) May 14, 2026

Protestele denunță corupția considerată endemică în țară, iar mișcarea a fost preluată rapid de studenți. Pentru opozanții președintelui Aleksandar Vucic, manifestațiile au devenit un simbol al luptei împotriva corupției care, spun ei, afectează marile șantiere de lucrări publice lansate în Serbia.

Evenimente asemănătoare au provocat răni grave și în ianuarie 2025. Atunci, o mașină a lovit studenți care blocau o intersecție din centrul Belgradului. Tot în aceeași lună, o altă mașină a lovit studenți care însoțeau un marș de protest într-o suburbie a Belgradului. O studentă a fost grav rănită după ce a fost aruncată pe capotă și apoi pe sol. Președintele sârb Aleksandar Vucic a grațiat ulterior femeia acuzată de tentativă de omor în acel caz.

Mișcarea de protest din Serbia a crescut după tragedia din gara Novi Sad, unde 16 oameni au murit în 2024. De atunci, comemorările de 16 minute au devenit un ritual pentru manifestanți.

