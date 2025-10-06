„Pe o stradă din Sectorul 3, a fost observat un bărbat, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, al cărui comportament le-a atras atenția polițiștilor, întrucât acesta a evitat contactul cu fortele de ordine. Astfel, în jurul orei 11.00, cel în cauză a fost prins în flagrant, imediat după ce, profitând de neatenția angajaților, a sustras o cutie cu produse, din incinta unei unități farmaceutice, apoi a părăsit locația, fără să achite bunurile respective”, a transmis Poliția Capitalei, luni, 6 octombrie.

Imaginile, filmate de o cameră de supraveghere, arată cum individul se apropie de un raft, ia un produs și apoi iese din farmacie, după ce inițial părea că vrea să stea la coadă ca să plătească. Totul a durat 10 secunde.

Potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre o cutie cu produse cosmetice, furate din Farmacia Ana Maria aflată pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, iar valoarea bunurilor sustrase se ridică la 300 de lei.

Hoțul a fost prins și dus la secția de poliție pentru a fi audiat, iar bunurile furate au fost recuperate și returnate farmaciei. Individul a fost reținut 24 de ore și va fi prezentat la instanță cu propunere de arestare preventivă 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

