Solul este moale și argilos

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă traficul a fost blocat și a necesitat intervenția echipelor de urgență pentru recuperarea vehiculului și asigurarea zonei.

Ciudad de Mexico este construit pe un fost lac, iar solul este moale și argilos. Acest lucru face orașul extrem de vulnerabil la scufundarea treptată a terenului, fenomen accentuat de extragerea apei subterane. Groapa apărută este cel mai probabil o dolină, formată prin prăbușirea solului deasupra unui gol subteran.

Adesea, aceste goluri se formează din cauza scurgerilor de la conductele vechi de apă sau canalizare, care erodează treptat solul de sub asfalt. Greutatea camionului a fost probabil „picătura care a umplut paharul” pentru o structură rutieră deja slăbită. Zona este, de asemenea, activă seismic, ceea ce poate contribui la slăbirea structurilor subterane.

„Ținem situația sub control”

În imaginile surprinse la fața locului se vede cum TIR-ul se balansează în timp ce roțile din față sunt suspendate, iar într-un final mastodontul cade în gaura uriașă formată în asfalt. Prăbușirea rețelei de drenaj a orașului, de altfel foarte veche, a fost principala cauză a incidentului, potrivit afirmațiilor făcute de primărița Alavez Ruiz.

„Am ajuns la câteva minute după ce camionul încărcat cu băuturi răcoritoare s-a scufundat, iar în timp ce coordonam acțiunile preventive, greutatea a făcut ca acesta să se prăbușească complet”, a anunțat Ruiz pe rețelele sociale.

„Primele rapoarte arată că rețeaua de canalizare, să nu uităm că este foarte veche, s-a prăbușit. Așteptăm macaraua care se va ocupa de scoaterea lui. Ținem situația sub control”.

Persoanele aflate la bordul camionului au reușit să se salveze la timp. Cei care au asistat la eveniment au mărturisit că prăbușirea camionului a fost însoțită de un zgomot extrem de puternic. „Parcă s-a rupt pământul”, a declarat unul dintre martori.

