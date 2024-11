Atacul a fost lansat în cursul dimineții de miercuri, 6 noiembrie. Liderul Daghestanului a transmis că a avut loc un atac. Vizată a fost o instalație militară din regiune, deși amploarea pagubelor rămâne necunoscută.

Video: O dronă kamikaze ucraineană lovește o instalație dintr-un port rusesc de la Marea Caspică

Sursă: X

Martori oculari au declarat că au văzut o dronă prăbușindu-se și explodând în apropierea unui debarcader militar unde era andocată o navă cu rachete mici Project 1234.1. Imaginile video care circulă pe rețelele de socializare par să arate momentul în care drona a lovit și explozia ulterioară, în apropierea infrastructurii navale.

💥 A video allegedly of a drone attack on the base of the Russian Navy's Caspian Flotilla in Dagestan has appeared online pic.twitter.com/Fw3Q7bIpVv — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024

Unele surse au sugerat că dronele au vizat nave care transportau muniție și drone din Iran, prin Marea Caspică.

‼️ Port in Russian Caspian Sea attacked, - Head of the Center for Civil Defense Kovalenko



Footage of a drone allegedly hitting a port in the city of Kaspiysk (Dagestan) is being published online.



Kaspiysk is home to the naval base of the Russian Caspian Flotilla. pic.twitter.com/XJOQqRPxiP — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024

Flota din Marea Caspică este esențială pentru Rusia și orice întrerupere a operațiunilor acesteia ar putea avea consecințe importante.

