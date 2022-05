Guvernatorul regiunii Belgorod a precizat că un localnic a suferit răni minore și că viața sa nu este în pericol. Viaceslav Gladkov a mai spus că șapte case au fost avariate în urma incidentului.

Nu au existat precizări din partea Ministerului Apărării și nu este clar ce a cauzat incendiul. Reuters notează că nu a putut verifica în mod independent declarațiile lui Gladkov. Informațiile inițiale sugerau că instalația care a luat foc este un depozit de armament.

Explosion reported around half an hour ago in Belgorod #Russia , with initial reports suggesting it may be a weapons depot pic.twitter.com/7HbFvO5yOc

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată o coloană de fum dens care se ridica din zona afectată de incendiu.

Another mysterious fire in Russia’s Belgorod Oblast



Russian media reported an explosion followed by a huge plume of smoke and fire in the area of Streletskoe and Tomarovka 15-20 km from Belgorod.

?via @eugene_presspic.twitter.com/1bxoMb9hMT