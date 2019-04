Mark Whittaker (foto) a condus peste 100 de kilometri din orașul Portsmouth în Reading pentru a-l ataca pe Darren Fordred. În dimineața zilei de 12 octombrie 2018, bărbatul de 46 de ani a așteptat în fața locuinței victimei până când l-a văzut pe cel pe care voia să se răzbune urcându-se pe bicicletă, potrivit The Sun.

Individul a intrat intenționat cu mașina în Darren Fordred, la o viteză de peste 50 de kilometri pe oră. Bărbatul a fost spulberat de pe bicicletă și purtat pe pabrizul mașinii. Autoturismul s-a ciocnit apoi de un parapet metalic, biciclistului fiindu-i strivit femurul de la ambele picioare.

Scena înfiorătoare a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Vă avertizăm! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Mark Whittaker, aged 46, of no fixed abode, was today sentenced to 21 years imprisonment following a conviction for attempted murder in Reading.

He was jailed at Reading Crown Court after he was convicted on 29 March.

More info here ? https://t.co/rVKZnouBbz pic.twitter.com/j4sw3mtdvq

— Thames Valley Police (@ThamesVP) April 29, 2019