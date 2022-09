Noile monede cu chipul regelui Charles al III-lea, dezvăluite. Cum arată și când vor intra în circulație

Până la mijlocul lunii septembrie, erau în circulație circa 4,5 miliarde de bancnote cu chipul reginei Elisabeta a II-a. Procesul de realizare a unor noi bancnote este unul îndelungat și poate dura câțiva ani până vor fi înlocuite.

Între timp, Monetăria Regală va lansa luni, 3 octombrie, de la ora locală 9.00, o serie de monede memoriale pentru a comemora viaţa şi moştenirea reginei Elisabeta a II-a.

Chipul regelui Charles al III-lea va apărea iniţial pe o monedă specială de 5 lire şi pe una 50 de pence pentru comemorarea reginei.

Conform tradiţiei, portretul regelui este orientat spre stânga, în direcţia opusă faţă de cel al reginei Elisabeta a II-a.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr