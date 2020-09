“Este, pentru fiecare dintre noi, un an imprevizibil și complicat, dar și cu multe oportunități! Din păcate, a fost nevoie de o situație de criză pentru a realiza, cu adevărat, cât de mult contează anii de școală în formarea viitorului adult. Am înțeles cu toții că avem urgent nevoie să adaptăm sistemul contextului actual: prin conștientizare, modernizare și, cel mai important, prin digitalizare! Chiar dacă acest an școlar începe cu unele temeri din cauza situației epidemiologice, nerăbdarea elevilor de a-și revedea colegii și profesorii, bucuria și speranța tuturor că într-o zi se vor întoarce la școală sunt infinit mai puternice”, a scris Monica Anisie, luni, pe Facebook.

Ministrul educației insistă pe respectarea măsurilor de protecție în fiecare unitate de învățământ.

“Acest început trebuie să fie, în primul rând, despre copii! Noi, profesorii, vom avea șansa să dovedim și acum că suntem încrezători în destinul nostru și că putem să-i pregătim pe elevi pentru viață! Lor trebuie să le dăruim cunoașterea, pasiunea și suportul nostru, indiferent de școala în care învață, de locul din care provin, de contextul familial.

Școala are nevoie de noi toți! Să fim mai prudenți, mai responsabili și mai implicați!

Dragi elevi, trebuie să conștientizaţi atât importanţa educaţiei, cât și respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului! În voi este forța, alături de noi, de a depăși orice obstacol! Implicarea voastră contează! Mult succes tuturor și toate gândurile mele bune!”, și-a încheiat mesajul ministrul educației.

