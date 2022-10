„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart”, a scris Monica Macovei pe Facebook.

Ea a precizat că nu a pierdut controlul mașinii „nicio secundă”: „Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație”.

„Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, a încheiat Macovei.

Cum s-a produs accidentul

Fostul ministru al justiției, Monica Macovei, mergea spre Mangalia, sâmbătă la prânz, 8 octombrie, iar într-o curbă a acroșat un motociclist în vârstă de 56 de ani, fost angajat al MAI, au susținut surse Libertatea din anchetă.

„Impactul s-a produs între un autoturism, condus de o femeie, de 63 de ani, și o motocicletă, condusă de un bărbat, de 56 de ani”, a informat Poliția Constanța, sâmbătă la amiază.

Pompierii sosiți la fața locului au raportat inițial că victima era „inconștientă” și că în urma impactului motocicleta a luat foc. Ulterior, ISU Constanța a transmis că motociclistul este conștient, dar că are politraumatisme.

Recomandări Cine a aruncat în aer podul lui Putin din Crimeea? Ucrainenii spun ba că serviciul lor secret, ba că rușii. Kremlinul tace

Bărbatul de 56 de ani, care potrivit primelor informații este fost cadru MAI – a lucrat în ISU – și este pensionat, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Constanța, în stare gravă.

Macovei a fost testată cu etilotestul, iar rezultatul a ieșit negativ. Totodată, fostul ministru al Justiției nu a suferit răni în urma impactului.

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte care au dus la producerea acestui accident.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bobonete l-a întrebat pe Hagi „Cine avea succes la femei, în Generația de Aur?” » Răspuns fără ezitare

Playtech.ro Mutarea de ULTIMĂ ORĂ făcută de Vladimir Putin după explozia de pe podul Kerch. Președintele e furios

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro "Mi-a scăpat copilul în cap, la naștere". Noi acuzaţii la adresa medicului de la Polizu, care ar fi aruncat la gunoi un bebeluş, ca să moară

Știrileprotv.ro Preot din Sibiu, acuzat de viol de o fată de 14 ani. Fapta s-ar fi petrecut chiar în barul popii

FANATIK.RO Nicoleta Svârlefus dezvăluie cele 3 zodii care trec prin mari frământări până la final de an. Emoţii pentru Gemeni

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2022. Scorpionii ar fi bine să își ascundă undeva departe arsenalul de luptă și să-și caute preocupări constructive

PUBLICITATE Riscurile autodiagnosticării pe internet: Același simptom poate să apară în 5 boli diferite