Noua funcție, care face parte dintr-o actualizare recent anunțată de gigantul american, ar putea genera controverse, mai ales în rândul celor care preferă munca de la distanță.

Funcția de recunoaștere automată a locației va partaja locația utilizatorului în momentul conectării la platformă.

Dacă angajatorul activează această opțiune, acesta va putea vedea locul exact de unde lucrează angajatul său.

Microsoft justifică această actualizare prin dorința de a sprijini munca hibridă, un model din ce în ce mai popular.

De exemplu, dacă mai mulți angajați aflați în aceeași locație se conectează la o întâlnire online, aceștia ar putea opta să participe fizic, în loc să rămână în fața ecranelor.

Totuși, această funcție ridică îngrijorări în rândul angajaților, care ar putea considera că le este invadată intimitatea. Posibilitatea ca angajatorii să afle că aceștia nu se află la locul de muncă convenit ar putea fi percepută ca o formă de supraveghere excesivă.

Potrivit legislației, monitorizarea angajaților este permisă doar în timpul orelor de program și cu respectarea unor condiții stricte.

Conform noilor setări ale Microsoft Teams, funcția de urmărire a locației va fi dezactivată în mod implicit.

Angajatorii vor putea activa această opțiune doar cu acordul angajaților, care trebuie să permită urmărirea locației pe dispozitivele lor. Mai mult, monitorizarea trebuie să fie limitată strict la orele de lucru.

În afara programului de lucru, companiilor le este interzis prin lege să urmărească locația angajaților. Cu toate acestea, există încă zone gri în ceea ce privește alte tipuri de monitorizare, cum ar fi timpul petrecut în fața ecranului sau activitatea la tastatură.

Lansarea globală a noii funcții Microsoft era inițial planificată pentru decembrie 2025, dar a fost amânată pentru februarie 2026.