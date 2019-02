Actul de vandalism vine după ce, la 4 februarie, marmura a fost spartă cu ciocanul, iar epitafurile lui Marx, al soţiei sale şi al unui nepot au fost deteriorate.

Ca și data trecută, anunțul că mormântul a fost vandalizat a fost făcut pe Twitter de organizația „Prieteni ai Cimitirului Highgate (Friends of Highgate Cemetery)”. Conducerea cimitirului a descris ultimul incident drept „Absurd. Stupid. Ignorant”.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx’s legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy

— Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 februarie 2019