Măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale țării.

Moody’s, despre riscurile de implementare a măsurilor

Aceste măsuri depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, incluzând creșteri ale TVA și înghețarea salariilor din sectorul public și a pensiilor românilor.

Totuși, Moody’s subliniază existența unor riscuri importante.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, se arată în raport.

În martie, Moody’s a schimbat perspectiva României din stabilă în negativă. Noile măsuri fiscale au îmbunătățit situația, dar rămân provocări în implementarea lor efectivă și menținerea echilibrului economic.

S&P și Fitch au înrăutățit anterior perspectiva României

În ianuarie 2025, agenția de evaluare financiară S&P a modificat perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă, menținând calificativul la „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, decizia venind în urma unei evaluări suplimentare la început de an.

Decizia S&P reprezenta un semnal de alarmă pentru România, subliniind necesitatea unor acțiuni concrete pentru îmbunătățirea situației fiscale.

În decembrie 2024, și agenția Fitch a luat decizia de a înrăutăți perspectiva ratingului de țară de la stabilă la negativă din cauza deteriorării situației finanțelor statului.

Agențiile de rating de credit au unul dintre cele mai importante roluri pe piețele financiare și sunt instituții care evaluează puterea financiară a marilor debitori la scară largă, de obicei companii, entități sau guverne.

Ele analizează și evaluează în special capacitatea acestora de a-și îndeplini obligațiile financiare.

Cine sunt cele trei mari agenții de rating de credit

La nivel global, grupul Standard & Poors (S&P), Moodys și Fitch Group sunt recunoscute drept cele trei mari agenții de rating de credit, potrivit IG.

În ceea ce privește acceptabilitatea și influența, acestea dețin colectiv o cotă de piață globală de 95%, conform unui raport CFR din SUA, din anul 2015.

Industria ratingurilor de credit din India a evoluat, de asemenea, odată cu apariția unor agenții profesioniste și competente, precum CRISIL, ICRA, ONICRA, CARE, CIBIL, SMERA și altele.

